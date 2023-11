Gipasawop sa Spurs ang Suns

Nailugan ni Keldon Johnson og bola si Kevin Durant dayon mi-layup kini sa nahabiling 1.2 segundos aron hatagan ang San Antonio Spurs sa bugtong labaw niini nga maoy naghatod kanila sa kutas nga kadaugan batok sa host Phoenix Suns, 115-114, ning Miyerkules, Nobiyembre 1, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ning kombatiha, kanunay nga naglabaw ang Suns ug a­­dunay higayon nga niabot og 20 puntos ang ilang bin­taha.

Apan hi­nayhi­nay nga ninggukod ang Spurs hangtod nga nahimong kulbahinam ang panagsangka.

Sa himatyong mga segundos, niitsa sa three-point area si Spurs guard Devin Vassell ug maayo na lang kay naa ang No. 1 overall pick nga si Victor Wembanyama, kinsa nimugna og follow-up dunk nga ma­oy nakapasikit sa Spurs, 113-114, sa nahabiling unom ka mga segundos.

Sa return play, nadawat ni Durant ang bola gikan sa inbound pass ug niini nang higayuna nahimo ni Johnson ang iyang mabayanihong pag-ilog sa bola ug layup.

“I went for a steal (earlier) and I saw Tre (Jones) had him in the corner and I was just like, the worst that happens is they call a foul,” matod ni Johnson.

“We had to make something happen. We kept fighting, stay together regardless of what’s going on. Try to correct our mistakes.”

Gipangulohan ni Johnson ang Spurs pinaagi sa iyang 27 puntos samtang ningdugang og 18 puntos matag usa sila si Wembanyama ug Vassell.

Ang Suns, nga karon pa nakatilaw pagbalik og pilde batok sa Spurs sulod sa 10 nila ka mga engkuwentro lakip sa miaging seasons, gipangulohan ni Durant pinaagi sa iyang 26 puntos.

Niamot og 20 puntos si Eric Gordon samtang nihatag og 19 puntos si Grayson Allen.