Gipasidunggan si Brunson sa ESPY

Usa si New York Knicks superstar Jalen Brunson sa mga gipasidunggan atol sa 2026 ESPY Awards kagahapon, Huwebes, Hulyo 16, 2026 (PH time), sa Lincoln Center sa New York, USA.
Ang nadawat nga pasidungog ni Brunson mao ang “Best Championship Performance” human sa iyang paggiya sa Knicks ngadto sa labing una niining titulo sa National Basketball Association (NBA) gikan niadtong 1973.
Sa finals series sa miaging season, diin gipukan sa Knicks ang San Antonio Spurs, 4-1, si Brunson nag-average og 32.6 puntos, 4.6 assists, 4.2 rebounds ug 2.0 steals. Siya ang napiling Finals MVP. / Gikan sa wires