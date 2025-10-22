Gipasukarap sa Thunder ang Rockets sa 2 overtimes

Human nila nadawat ang ilang championship rings, ang defending champion Oklahoma City Thunder nakasugat og grabeng pagpanghulga una nila napasukarap ang Houston Rockets pinaagi sa duha ka mga overtime, 125-124, atol sa pagsugod sa National Basketball Association (NBA) 2025-26 season ning Miyerkules, Oktubre 22, 2025 (PH time).
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan sa kasamtangang regular season MVP ug Finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 35 ka mga puntos, nga iyang nahimo sulod sa 47 ka mga minutos nga pagduwa.
Bugnaw pa kaayo ang duwa ni Gilgeous-Alexander sa pagsugod sa engkuwentro ug igo lang kining nakamugna og lima ka mga puntos sa 1st half.
Pagsugod sa 3rd quarter, nigawas na og sugod ang abilidad sa Canadian superstar nga pang-MVP ug siya ang nakapugos sa labing unang overtime, 104-104, pinaagi sa iyang jumper sa nahabiling duha ka mga segundos sa regulation period.
Ang Thunder maoy ningmugna sa nag-unang unom ka mga puntos sa premirong overtime – gikan sa three-point shots nila ni Gilgeous-Alexander ug Chet Holmgren – nga naghatag kanila og 110-114.
Apan ninggukod ang Rockets aron ipugos ang ikaduhang overtime, 115-115.
Grabe ka sikit ang panagsangka sa ikaduhang overtime diin sulod sa unom ka mga higayon nga nagpulipuli paggunit sa labaw ang duha ka mga kampo.
Ang duha ka freethrows ni Gilgeous-Alexander sa himatyong mga segundos mao ang nakaselyo sa kadaugan sa Thunder.
Ang Thunder, nga ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga sinaligan nga si Jalen Williams, nakadawat sab og 28 puntos gikan ni Holmgren ug 16 puntos gikan ni Ajay Mitchell.
Ang Rockets gipangulohan ni Alperen Şengün pinaagi sa iyang 39 puntos samtang nidugang og 23 puntos ang bag-o nilang pambato nga si Kevin Durant.
Sa laing duwa, gipangbuntog sa Golden State Warriors ang host Los Angeles Lakers, 119-109.
Ang Warriors gipangulohan ni Jimmy Butler pinaagi sa iyang 31 puntos, nitampo og 23 puntos si Stephen Curry samtang ning-amot og 17 puntos matag usa sila si Buddy Hield ug Jonathan Kuminga.
Ang Lakers, nga ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si LeBron James, gipangulohan ni Luka Doncic pinaagi sa iyang 43 puntos samtang nitunol og 26 puntos si Austin Reaves. / Gikan sa wires