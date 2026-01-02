Gipasusi ni Mayor Archival ang operasyon sa Probe

Nimando si Cebu City Mayor Nestor Archival og review sa mga aksiyon sa pagpatuman sa balaod sa Plaza Sugbo human sa pagdakop sa usa ka vendor og mineral water.
Giklaro sa mayor nga ang mga kawani sa siyudad igo lang nagpatuman sa kasamtangang ordinansa, apan nipasidaan nga ang mga mapahimuslanon nga enforcer tangtangon kon mapamatud-an ang pag-abuso.
Matod ni Archival, ang operasyon naggumikan sa City Ordinance No. 2686 nga nagdili sa pagpaninda sa mga pampublikong plaza, lakip na ang palibot sa Cebu City Hall.
Bisan pa niini, iyang giklaro nga ang iyang baruganan sa mga street-cleaning ug enforcement teams, lakip na ang Prevention Restoration Order Beautification Enhancement (Probe) unit, mao ang “maximum tolerance” sa mga dapit diin ang mga vendor wala maghatag og kasamok, nagmintinar sa kalimpyo, ug walay reklamo.
Gipasabot ni Archival nga ang Plaza Sugbo lahi ang pagtratar human makadawat ang siyudad og daghang reklamo, lakip na gikan sa mga turista, bahin sa kagubot sa maong dapit.
Kini nga mga report naglakip sa mga makililimos, mga bata nga giingong agresibo nga mangayo og kuwarta ug masuko kon dili hatagan.
Matod niya, dili mominus sa 16 ka mga makililimos ang nadakpan na sa mga miaging operasyon.
Gihisgutan sab sa mayor ang mga reklamo bahin sa pipila ka mga vendor ug indibidwal nga nagsuroy-suroy sa plaza nga nagdala og bottled water, namaligya sa mga turista ug lokal, unya pataka lang og labay sa mga basura o botelya.
Kini nga mga kabalaka maoy nagtukmod sa Probe ug Tourist Police sa paghimo og pagsusi diin giingong gihatagan na og pasidaan ang mga nalambigit.
Sumala sa mayor, nagsugod ang siyudad og mas lawom nga imbestigasyon niadtong Disyembre 16, 2025, aron masuta kon duna ba’y mga binuhatan sa plaza nga kinahanglang hunongon o korehian.
Iyang gisaysay nga sa maong adlaw, usa ka vendor og mineral water kinsa giingong kapila na gibalik-balikan og pasidaan kaniadto, nisukol dihang gisuwayan siya og dala sa mga enforcer ngadto sa police station.
Matod ni Archival, dunay mga report nga ang vendor nisukol ug nisuway pa gani og sumbag sa mga opisyal.
Gidala ang vendor sa police station ug natanggong og pipila ka oras apan gibuhian ra usab human siya nihangyo nga dili na lang pasakaan og kaso.
Giklaro niya nga ang video nga nikatap sa online nga nagpakita sa pagkumpiska sa mga bottled water, gikuha sa mga operatiba ug sa ulahi nanggawas sa publiko.
Matod niya, wala siya mahibalo kon giunsa pag-abot sa maong footage ngadto kang Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover.
Isip tubag sa maong insidente, ang mayor niingon nga makigtagbo siya sa mga opisyal sa Probe ug nipasidaan nga ang mga indibidwal nga nasayop pagdakop i-review, ug ang mga masalaypon nga personnel mahimong matangtang sa puwesto.
Ang prayoridad sa siyudad, ilabi na nga nagkaduol ang Sinulog, mao ang pagmentinar sa kahapsay sa Plaza Sugbo nga iyang gihulagway nga usa ka sagrado nga dapit nga nalambigit sa Kristohanong kabilin sa Sugbo.
Iyang gidugang nga ang isyu nasulbad na sukad pa niadtong Disyembre 16.
Nitubag sab ang mayor sa Facebook post ni Alcover nga nagsaway sa administrasyon sa siyudad tungod sa giingong kakuwang sa kaluoy sa mga kabos, samtang gipasagdan ang problema sa baha sa mga upscale nga dapit sama sa Monterrazas.
Matod ni Archival, kinahanglang ipasabot ni Alcover ang iyang motibo ug niasoy nga ang konsehal daw naghimo sa iyang kaugalingon nga “hero” pinaagi sa pagpagawas sa maong insidente sa publiko.
Bisan pa niini, si Archival niingon nga iyang gipahinumdoman ang mga personnel sa Probe nga kon duna may igong basehan sa pagpasaka og kaso sa mga umaabot nga insidente, kinahanglan nila kining buhaton sa saktong paagi.
Nidako ang kontrobersiya human gi-share ni Alcover ang video nga nagpakita sa pagsakmit sa mga bottled water gikan sa vendor nga nakakuha og negatibong reaksyon online. / CAV