Gipatay sa ‘karibal’ sa gugma?

Diriyot maputol ang liog sa ex-convict human gitigbas sa matod pa karibal sa gugma sa dihang patay’ng lawas napalgan sa alas 7:30 sa buntag, Martes, Agusto 27, 2024 sa kalibunan sa Sityo Upper Puti, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo.

Ang biktima giila nga si Rico Oquiño, 25, taga Barangay Matab-ang, Toledo City ug lumad nga taga Lalawigan sa Leyte.

Ang chief tanod sa Brgy. Buhisan, Gerome Cruz nga nahinabi sa Superbalita Cebu nga usa ka Reynante Camanse mao ang unang nakakita sa nagkadugo nga lawas sa biktima nga nagkulob ug adunay mga samad sa ulo ug ubang bahin sa lawas.

Saysay ni Camanse nga naandan niya nga matag buntag sayo siya nga moadto dapit aron sa pagtubag sa sugo sa lawas.

Dali niya nga nga gi-report ngadto sa iyang silingan nga tanod ug nanawag og polis sa Labangon Police Station.

Ang kapuyo sa namatay nga si Jarisa Biasong, 27, nagkanayon nga nahibulong siya ingon man ang iyang pamilya nga adunay tapok sa mga tawo sa unahan sa ilang gipuy-an.

Nakurat nalang si Biasong sa dihang iyang nasuta nga ang iya diayng kapuyo ang napalgang patay.

NAGDUDA SA EX

Dako ang pagtuo ni Biasong nga ang iyang kanhi nga gikarelasyon nga si Jephosin Zusubrado Cantunao, 30, construction worker, taga-Brgy. Matab-an, Toledo City.

Gikataho nga si Cantunao kanunayng mobahad ngadto sa biktima nga maoy gihulip ni Biasong, human sila nagkabuwag sa suspek kay matod pa nga tiggamitan og illegal nga drugas ug nalambigit sa laing babaye.

Matod pa ni Biasong nga sud sa pito katuig sila nag-ipon kaniadto sa suspek ug adunay silay anak nga tres anyos.

“Ikaw man gali naghimo sa kremin pakita nalang, kay mao ra gihapon magdakpan ka sa balaod,” panawagan ni Jarisa nga nahinabi ning tigbalita.

MANHUNT

Samtang gipangita na sa Labangon police ang suspek, pinaaagi sa paglusad og manhunt.

Matod ni Police Major Eraño Regidor, hepe sa Labangon police nga nianang alas 8 sa gabii ang suspek nga si Cantunao miadto sa balay sa biktima aron mohatag og sustento sa iyang kanhi kaipon alang sa ilang anak.

Giingong nasuko si Oquiño tungod sa selos og nahitabo ang panaglalis sa duha apan milakaw ang suspek ug pipila ka gutlo ang milabay mibalik ang suspek nga nagdala na og sundang.

Iyang nakita ang biktima nga nagbaktas sa dalan dayon tigbas.

“Later on nigawas ang laki taod-taod murag naay ni paka murag na tumba nga motor ba mga alas 8 pa kuno sa gabii. Mao to nga taodtaod nibalik kuno nang suspek niingun kuno nga wala moy nadungog ha, wala moy nadungog nga tingog, so nahadlok sila wala na maningog mao to nagpa buntag sila,” matod ni Regidor.

Nagtuo si Regidor nga naa ra sa Barangay Buhisan ilabi na sa mga bukirang sityo ang suspek nagtagotago nga maoy hinungdan nga nakig-alayon sila sa mga barangay tanod aron ma monitor kung asa kini nagtago.

“Duna tay witness na nga nagpamatuod nga mao gyuy nag tira, ang cause of death niya initially is hacking wounds in fact naigo pa ang iyang helmet na buak pa gani,” dugang ni Regidor.

Nakakuha ang mga sakop sa SOCO og pito ka pakete sa gituohang shabu gikan sa bulsa sa biktima ug P650 lakip na ang motorsiklo niini.

Sa nakuha nga kasayuran sa kapulisan nga bisan nakagawas na sa bilangoan ang biktima nagpadayon gihapon ni sa iyang naandan nga trabaho nga mao ang pagpamaligya sa illegal nga drugas. / GPL, AYB