Gipatay sa silingan nga ‘boang’

Tungod sa giingong “bullying” ug problema sa pangisip, patay ang usa ka 39-anyos nga kawani sa ospital human kini gidunggab sa iyang silingan niadtong buntag sa Enero 7, 2026, sa Center Poblacion, Sibonga.
Ang biktima giila nga si Christian Mendez Ferrer, residente sa Sityo Santa Cruz sa maong lungsod, nakaangkon og 11 ka dinunggaban nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Ang suspek si alyas Roy, silingan ug kaila ra usab sa biktima.
Sumala sa imbestigasyon ug sa saksi nga si alyas Bert, naglingkod lang ang biktima sa usa ka tindahan samtang nagtan-aw sa iyang cellphone.
Kalit lang niabot ang suspek ug sa walay daghang estorya, gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon hangtod nga natumba kini sa semento.
Human sa krimen, nisibat ang suspek apan nadakpan ra usab dayon sa kapulisan pinaagi sa “hot pursuit operation. Ang maguwang sa suspek nga si Caroline niangkon nga duna’y problema sa pangisip ang iyang manghod human gibuwagan sa asawa ug nakasinati og pagmaltrato kaniadto sa gawas sa nasod.
Pipila na ka adlaw nga wala makainom sa iyang tambal ang suspek.
Sa habig sa suspek, giangkon niya ang krimen ug niingon nga napuno na siya sa biktima.
“Nahurot akong pasensya ato niya kay sige'g pang-bully,” matod ni Campos.
Giangkon sab niya nga unom na ka buwan nga wala siya’y tambal-tambal kay iyaha kining gisunog. (JDG)