Gipatay sud sa simbahan sa Liloan, wa pa mailhi

Nanawagan ang Liloan Municipal Police Station sa pamilya sa babayeng gituok-patay sud sa San Fernando El Rey Parish Church niadtong Biyernes sa buntag, Oktubre 24, 2025 pag-ila sa biktima.
Ang kapulisan blangko hangtod karon tungod kay wa gyu'y bisan usa nga niduaw sa ilang buhatan aron moila sa biktima.
Si Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras, ang hepe sa Liloan Police, nagkanayon nga ang pag-ila sa biktima mao na ang ilang bugtong paglaum aron masubay kinsa ang mamumuno.
“Wala pa gyud nato mailhi ang biktima, Sir. Kung mailhan na nato ang biktima, diha na siguro nato masubay kung kinsa tong lalaki kay murag kaila man silang duha,” matod ni Alaras.
Base sa kuha sa CCTV camera, nagkuyog ang biktima ug ang mamumuno sa wa pa mahitabo ang krimen, nagpasabot nga managkaila sila.
Pipila ka gutlo ang nilabay, kalit nga gidumog sa lalaki ang babaye ug gituok ang liog hangtod nga natumba ug napantok ang ulo. Nadala pa sa tambalanan ang babaye apan didto kini gibawian sa iyang kinabuhi.
Gihangyo ni Alaras ang pamilya, higala, o kinsa man ang makaila sa biktima nga mopakita sa ilang buhatan.
Gihulagway ang biktima nga gibanabana nga 30 anyos, nagsul-ob og itom nga T-shirt nga dunay marka nga GUCCI ug maong short pants. Ang patayng lawas anaa karon sa usa sa mga punerarya sa lungsod.
Giawhag ang pamilya sa biktima nga moduol sa Liloan Municipal Police Station o motawag sa hotline 0998-598-6385.
Gipasalig sa hepe sa kapulisan nga ang impormasyon nga ilang madawat magpabilin nga confidential, ug andam silang mohatag og proteksyon alang sa kasiguruhan ni bisan kinsa nga motabang. / AYB