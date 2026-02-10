Gipaubos sa alert status ang CPPO, sagunson ang uwan

Walay natala nga dakong kadaot sa mga imprastraktura ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) taliwala sa walay hunong nga pag-uwan nga nasinati sa probinsiya sukad pa niadtong Lunes sa gabii hangtod sa Martes, Pebrero 9-10, 2026.
Base sa monitoring ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa CPPO, usa ka insidente sa landslide ang natala sa iyang buhatan niadtong alas 7 sa buntag sa Sityo Kantakutan, Barangay Bongon, Lungsod sa Tabuelan.
Ang maong pagdahili sa yuta niali sa karsada hinungdan nga dili na kini maagian sa bisan unsang matang sa sakyanan.
Dali nga niresponde ang mga polis sa Tabuelan, ubos sa pagpangulo sa ilang hepe, aron masusi ang sitwasyon.
Matod ni Mangelen, nakig-alayon na sila sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo alang sa dinaliang road clearing operations aron mabalik ang normal nga dagan sa trapiko.
Padayon ang gihimong pag-monitor sa CPPO sa tibuok kalungsuran, ilabi na sa mga dapit nga prone sa baha ug landslide.
“What we are doing is to make sure that to control the movement of vehicles and person in these areas in that way should there be any landslide we could mitigate any injuries or damage to property,” pamahayag ni Mangelen.
Gikompirmar sab sa opisyal nga wala pay natala nga landslide sa Transcentral Highway habig sa Balamban ug sa Manipis, Dakbayan sa Talisay.
Apan nipasidaan siya nga nagpabiling peligroso kining agian sa mga motorista tungod sa padayong pag-uwan.
Sa pagkakaron, anaa na sa heightened alert ang kapulisan sa tibuok probinsiya.
Gipang-activate na ang mga Search and Rescue (SAR) teams ug giandam ang tanang ekipo kon ugaling magpadayon ang pagbundak sa uwan.
Gimanduan sab ni Mangelen ang tanang station commanders nga makig-alayon dayon sa ilang tagsa-tagsa ka Local Disaster
Risk Reduction and Management Office (LDRRMO) alang sa dinaliang rescue operation kon gikinahanglan. / AYB