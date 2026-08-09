Gipauwanan og mga bala sa Talisay City, nailhan na

Nailhan na ang lalaki nga gipauwanan og mga bala nga niresulta sa iyang hinanaling kamatayon niadtong Huwebes sa gabii, Agusto 6, 2026 sa Rabaya Street, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay.
Ang biktima positibo nga giila sa iyang inahan nga mao si Jimboy Diaz, 30-anyos, nagtrabaho isip laborer, ug lumad nga taga Sitio Patag, Barangay Argawanon, Lungsod sa San Remegio.
Sa inisyal nga imbestigasyon, human nakadawat og tawag ang Talisay City police gikan sa usa ka concerned citizen nga nipahibaw nga adunay gipusil sa naasoy nga dapit, ilaha gilayon kini nga gisusi.
Apan pag-abot sa lugar, gaubo na ang biktima nga naligo sa iyang kaugalingong dugo ug wala na'y kinabuhi.
Sumala sa mga residente sa dapit, nagsakay og motorsiklo ang biktima ug nanaog kini dapit sa kapilya sa nahitaboan.
Pipila ka mga minuto ang ninglabay, kalit lang nadunggan sa mga lumolupyo ang daghang mga buto sa armas ug sa ilang pagtan-aw, nahagba na ang maong lalaki.
Wala'y bisan usa nga nakaila sa biktima sa maong lugar ug nakuha sa kapulisan ang cellphone, resibo sa toll fee ug P100 nga kwarta gikan niini.
Samtang sa habig sa inahan sa biktima, wala gyud siya nasayod og ngano’ng naabot iyang anak sa Dakbayan sa Talisay.
Matod niini nga aduna'y live-in partner iyang anak nga nagpuyo sa Siyudad sa Sugbo.
Sa pagkakaron, padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan kon wala ba kini nalambigit sa illegal nga kalihukan ingon man ang pagpangita sa responsable sa pagpamusil. / JDG