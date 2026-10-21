Gipayukbo sa Sixers ang Knicks

Nakapadangat og makakawat og atensiyon nga mensahe ang Philadelphia 76ers human nila gipayukbo ang hosts ug defending champions New York Knicks, 106-100, kagahapon, Miyerkules, Oktubre 21, 2026 (PH time), atol sa pagsugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Ang kadaugan maoy nakabaraw sa kasaulogan sa Knicks sa pagdawat nila sa ilang 2025-26 championship rings ug sa pagbitay sa ilang labing ikatulong kampyunato sa kinatibuk-an sulod sa Madison Square Garden.
Ang 76ers, nga maoy gikonsiderar nga usa sa labing mga paboritong makalabni sa kampyunato sa bag-ong season sa paghiabot nila ni LeBron James ug Jaylen Brown sa ilang tugkaran, gipangulohan ni Tyrese Maxey pinaagi sa iyang 28 puntos.
Si Brown, kinsa kanhi Finals MVP, nidugang og 19 puntos samtang si James, kinsa kanhi four-time MVP, niamot og 14 puntos.
Giangkon ni James nga nangapa pa siya og gamay sa bag-o niyang puwersa apan nakadayeg siya sa ilang gipakita isip usa ka puwersa.
Ang Knicks gipangulohan ni Jalen Brunson pinaagi sa iyang 21 puntos, niamot og 19 puntos si Karl-Anthony Towns samtang nidugang og 14 puntos si Josh Hart.
WEST FINALS REMATCH
Sa Western Conference finals rematch, namungot ang Oklahoma City Thunder ug ilang gipangmakmak ang host San Antonio Spurs, 116-104.
Sama sa naandan, ang Thunder gipangulohan ni kanhi two-time MVP Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 20 puntos si Jared McCain, nihatag og 14 puntos si Chet Holmgrem samtang nitampo og 12 puntos si Jalen Williams.
Ang Spurs, nga ningpukan sa Thunder sa deciding Game 7 sa conference finals sa niaging season, gipangulohan ni Stephon Castle pinaagi sa iyang 24 puntos, nihatag og 18 puntos si Fil-Am Dylan Harper, nidugang og 14 puntos si De’Aaron Fox samtang igo lang nitunol og 12 puntos ang ilang higanteng lider nga si Victor Wembanyama.
23 KA SAGUNSONG PUNTOS
Sa lain pang duwa, nimugna og 23-0 run ang host Detriot Pistons aron lupigon ang Boston Celtics, 121-113.
Ang Pistons gipangulohan nila ni Jalen Duren ug Cade Cunningham pinaagi sa ilang 22 puntos matag usa apan ang nahimo gyud nilang bida mao si Duncan Robinson, kinsa niamot og 21 puntos diin 15 niini iyang nahimo sa nakapadaog nga 23-0 run.
Ang Celtics gipangulohan sa bag-o nilang pambato nga si Paul George pinaagi sa 38 puntos niini, nihatag og 17 puntos matag usa sila si Payton Pritchard ug Derrick White samtang niamot og 13 puntos si Jayson Tatum. / Gikan sa wires