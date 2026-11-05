Gipugngan sa GSW ang suweldo ni KP

Gipugngan una sa Golden State Warriors ang suweldo ni center Kristaps Porzingis hangtod nga dili pa siya mobalik sa team.
Sa taho sa ESPN, wala pa mohatag og suweldo ang Warriors gikan sa $20 million nga kontrata ni Porzingis gumikan kay wala pa siya nitrabaho alang kanila sa 2026-27 National Basketball Association (NBA), nga giingong tungod sa isyu sa kahimsog.
Apan hangtod karon, wala gihapon nagpakita si Porzingis sa team medical staff sa hinungdan nga wala na kini gikonsiderar sa Warriors nga excused absence. / Gikan sa wires