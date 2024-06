Gipusil kay ‘asin’ mao ang gibaligya

Nailhan na sa Waterfront Police Station ang responsabli sa pagpusil sa usa ka 23 anyos nga lalaki sa Sitio Silangan 2, Brgy. Tejero, Dakbayan sa Sugbo sa alas 4:20 sa Dominggo sa hapon, Hunyo 23, 2024.

Matod ni Police Maj. John Lambert Yango, hepe sa Waterfront Police Station, nga drugas ang usa sa ilang gitan-aw nga motibo.

Wala lang una nganli ni Yango ang gunman apan sa nakuha nila nga impormasyon nga kaila ra sa biktima nga si Jefferson ang nipusil kaniya.

Giingong nasuko ang gunman tungod kay gibinuangan siya niini sa gihatag nga supply sa ilegal nga drugas nga inay shabu, asin ang gitunol sa biktima.

Samtang naghigda-higda si Jefferson sa gawas sa ilang balay kilid sa karsada sa Sitio Silangan 2, niabot ang gunman ug gisultihan siya niini nga dili na mamaligya og asin.

Nikatawa lang ang biktima hinungdan nga nasuko ang gunman ug nipusil makaduha ka mga higayon tumong sa aping ug abaga.

Dali nga nisibat ang gunman pinaagi sa pagsulod sa gate sa Pier 4 apan nibalik ni ug giusban sa pagpusil si Jefferson tumong sa apapangig.

“ Kaning suspek ug biktima naa pa ni sila’y conversation una. Giingnan tong biktima nga ayaw sige’g pamaligya og asin. So, murag mangasinay siguro to mao to ni katawa ra kuno tong biktima maong gipusil siya sa suspek. Basin siguro sa iyahang pagkatawa nainsulto mao to iyahang gipusil tulo ka higayon. Tapos nisulod sa may gate sa Pier 4 unya nibalik mao tong giusban og tira. So, naay tulo ka buok samad pinusilan ang katong biktima,” matod ni Yango.

Dugang ni Yango nga ang biktima giila na nga mamaligyaay og ilegal nga drugas sa lugar.

Apan kon wala ni shabu kay nahutdan, mohatag kini og asin sa iyang kustomer nga maoy hinungdan nga mangasuko ang mga drug runner.

Dili makabantay ang mga mopalit og shabu kay gibutang gihapon ni sa plastic sachet.

Nadakpan na kaniadto ang gunman sa kaso sa illegal gambling ug nalambigit usab sa pagpamaligya sa ilegal nga drugas.

Human sa iyang pagpusil sa biktima dali ni nga nisibat sakay sa iyang itom nga scooter, sigun sa mga silingan niini.

Sa pagkutlo ning balita, buhi ang biktima apan gihulagway ni Yango nga dili makasulti sa pagkakaron tungod sa samad sa aping ug apapangig. / AYB