Gipusil kay way stock nga drugas

Naangol ang usa ka 41-anyos nga lalaki human pusila sa duha ka wa mailhing suspetsado alas 2:00 sa kaadlawon, Biyernes, Pebrero 20, 2026, sa Sityo Baskio, Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima nga nagpaalim pa sa Cebu City Medical Center (CCMC) giila nga si Teodoro Regala Mabasa, taga Sityo Ubca 3, Barangay Quiot, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nasayran nga samtang naglakaw ang biktima, kalit lang kini nga giduol sa duha ka lalaki nga nagsul-ob og itom nga jacket ug ang usa naka blue nga t-shirt.
Giingon’g nangutana ang duha kon duna ba siyay suplay sa illegal nga drugas kay mopalit sila. Sa dihang iyang gitubag nga wala siyay stock, kalit lang siya nga gipusil tumong sa liog.
Bisan nga samaran, nakadagan pa ang biktima ug nipauli sa ilang panimalay sa Sityo Ubca 3.
Ang iyang pamilya na ang nanawag og ambulansya sa Emergency Medical Services sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo aron ihatod ang biktima sa CCMC.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa Inayawan police station ug gipangsubay pa ang mga kuha sa CCTV camera sa lugar. / AYB