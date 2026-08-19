Gipusil-patay sa kusina

Nakaangkon og mga samad pinusilan ang 39-anyos nga lalaki nga napalgang nagbuy-od sa kusina sa ilang balay nga wala nay kinabuhi pasado alas 6:50 sa gabii niadtong Martes, Agusto 18, 2026, sa Upper Tikoy, Barangay Bogo, Argao, Cebu.
Ang biktima nga si Joseph Mier Narredo, 39, nakaangkon og mga samad pinusilan sa iyang lawas ug gidala pa sa Isidro Kintanar Memorial Hospital, apan gideklarar siya sa mga doktor nga dead on arrival.
Sa imbestigasyon sa Argao Police Station, gibutyag sa kapuyo sa biktima nga didto siya sa sulod sa ilang panimalay ug nag-andam sa ilang panihapon.
Nakugang ang kapuyo sa dihang iyang nakita ang biktima nga nagbuy-od ug nagkadugo.
Ang Argao Police Station adunay gisubay nga tawo nga posible’ng may kalambigitan sa krimen ug ang posible nga motibo sa pagpatay. / GPL