Gisibak nga DPWH officials gikasohan tungod sa paggamit og fake ID sa casino

Gipasakaan na og kaso sila si Henry Alcantara, ang gipapha nga Department of Public Works and Highways (DPWH)-Bulacan First District Engineer, ug ang iyang assistant district engineer nga si Brice Hernandez tungod sa paggamit og peke nga government ID aron makasulod ug makapusta sa casino.

Ang kaso nga gipasaka batok nila ni Alcantara ug Hernandez alang sa paglapas sa Article 172 sa Revised Penal Code, o pagpalsipikar og dokumento, personal nga giduso ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Giovanni Lopez ug Land Transportation Office (LTO) chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa Parañaque prosecutor’s office.

Atol sa usa ka imbestigasyon sa Senado mahitungod sa malapason nga mga proyekto sa flood control diin gipresentar sila si Alcantara ug Hernandez, ilang giangkon nga nigamit sila og peke nga driver’s license aron makasulod sa casino. / TPM / SunStar Philippines