Gisingil sa utang nga P3,000, namusil

Bagulbagol sa 25-anyos nga ulitawo napahak sa dihang natapsingan sa bala human gipusil sa nakautang kaniya niadtong alas 6:12 sa gabii Dominggo, Mayo 10, 2026, sa Sityo Kamansihan, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Carcar.
Ang biktima mao si Welky Barangan, residente sa naasoy’ng lugar ang gidala sa tambalanan sa Carcar human nasamdan sa iyang ulo.
Samtang atol niining pagsuwat, wala pa madakpi ang suspek nga si Gilbert Espina, alyas Nygel, 38, ulitawo, kanhi construction worker, taga Barangay Guadalupe, Carcar City.
Si Police Master Sgt. Japhet Saavedra, imbestigador sa Carcar City Police Station kinsa nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga sa wala pa mahitabo ang krimen, gipaningil sa biktima ang sa kapin na sa tuig nga utang ni Esmina nga mokabat sa P3,000.
Apan giingong wala makauyon ang suspek kinsa nagtagay og ilimnong makahubog niatong higayona.
Tungod kay nasuko ang suspek, nipalayo nalang ang biktima.
Sa dihang nipalit og sigarilyo si Barangan, iyang nabantayan nga nipaduol niya ang suspek nga hubog. Sa dihang nag-abot, nibunot kini og armas dayon pusil.
Apan abtik nga nawakli ni Barangan ang kamot ni Espina hinungdan nga wala maintimano sa pagkaigo apan natapsingan ang iyang ulo sa bala.
Nisibat ang suspek samtang gidali sa pagdala ang biktima sa tambalanan.
Giingon nga ang biktima kon maningil sagulan niya’g komedya, posible nga gikasuko sa suspek.
“Kining suspek sab daw magsige’g inom diha sa ilang lugar. Kon makakuwarta dili mahinumdom og bayad sa utang mao nga kon magkita sila sa biktima, komedyahan,” sumala ni Saavedra. (GPL)