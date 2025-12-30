Gisugat og 2 ka katalagman sud sa 6 ka buwan sa pagdumala ni Pam

Giangkon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga ang disaster response ug recovery efforts isip labing mahinungdanong kalampusan sa iyang unang unom ka buwan sa pagpangatungdanan, human sa magnitude 6.9 nga linog ug sa Super Typhoon Tino.
Sa usa ka year-end statement, gihatagan og gibug-aton sa gobernador ang focus sa iyang administrasyon sa pagpabalik sa batakang serbisyo ug direktang pakig-alayon sa mga local government units (LGUs) aron masegurong paspas ug hapsay ang pagpang-apudapod sa tabang.
Gipaambit kini ni Baricuatro pinaagi sa iyang personal nga Facebook post niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025, samtang namalandong sa iyang unang tunga sa tuig sukad nilingkod niadtong Hulyo 1.
Matod niya, ang maong duha ka kalamidad nahimong pagsulay sa kapasidad sa kagamhanang lalawigan sa pagtubag sa emerhensiya ug naglig-on sa panginahanglan sa transparency, koordinasyon, ug dinaliang paghatod sa hinabang ngadto sa mga komunidad.
Transparency, Koordinasyon
Usa sa mga lakang nga gipasigarbo mao ang transparent nga pagdumala sa mga donasyon diin giseguro sa probinsiya nga ang tanang tabang nga nadawat narekord og tarong, gi-acknowledge, ug naapudapod.
Matod sa gobernadora, ang papel sa probinsiya mao ang pag-facilitate sa tabang aron masuportahan ang mga siyudad ug lungsod sa pagtubag sa ilang mga konstituwente.
Gidasig sab niya ang national government agencies nga makigtambayayong direkta sa mga LGU aron mapadali ang relief operations ug malikayan ang pagdoble sa mga paningkamot.
Taliwa sa kalamidad, gihatagan og prayoridad ang paghatag og hot meals sa mga evacuation center nga sumala sa niya, mahinungdanon aron mapreserba ang dignidad sa tawo taliwala sa emerhensiya.
Ekonomiya, Politika
Gawas sa rehabilitasyon, prayoridad usab ni Baricuatro ang pagbangon sa ekonomiya alang sa mga pamilyang Sugboanon.
Gipasalamatan sab niya ang nasudnong kagamhanan, foreign partners, pribadong sektor, ug mga indibidwal nga nitabang.
Gitubag usab sa gobernador ang mga pagsaway gikan sa mga tawong nalambigit sa miaging administrasyon.
Matod niya, nagpabilin siyang nakatutok sa serbisyo, transparency, ug accountability luyo sa iyang gitawag nga “baseless accusations” o mga pasangil nga walay basehan.
Sangguniang Panlalawigan
Ang 17th Sangguniang Panlalawigan (SP) sa Sugbo nitaho nga nakapasar sila og dili mominus 13 ka ordinansa ug 1,705 ka resolusyon sukad niadtong Hulyo 2025.
Kini naglangkob sa panglawas, disaster response, edukasyon, transparency, ug badyet.
Sa Facebook post sa “Beyond Legislation,” ang page sa provincial board, gipahibalo nga gi-livestream ang mga regular session aron makita sa publiko ang mga deliberasyon ubos sa pagdumala ni Vice Governor Glenn Anthony Soco.
Pipila sa mga importanteng ordinansa nga napasar: Healthcare; Transparency, Edukasyon, Budget, ug Disaster. / CDF