Gisugat og daog si Embiid

Sa iyang pagbalik human sa taastaas nga panahon nga pagpalta og mga duwa, dako dayon og natabang si Joel Embiid sa kadaugan sa host Philadelphia 76ers batok sa Oklahoma City Thunder, 109-105, ning Miyerkules, Abril 3, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Embiid, kinsa sulod sa siyam ka mga semana nga wala nakaduwa tungod sa pagkaangol sa iyang wa nga tuhod nga niagi og operasyon, niamot og 24 puntos lakip na niini ang krusyal nga freethrows sa hinapos nga bahin.

Naggukod ang 76ers og usa ka puntos dihang nakapasulod og upat ka sunodsunod nga freethrows si Embiid nga maoy naghatag kanila og 108-105 nga labaw sa nahabiling 25 ka mga segundos.

Sa return play, kaduha nakaitsa sa three-point area ang Thunder sa pamasin nga makatabla apan pulos kini sipyat.

Human sa duwa, gi-congratulate si Embiid ni 76ers legend ug Hall of Famer Allen Iverson.

Ang 76ers gipangulohan ni Kelly Oubre Jr. pinaagi sa iyang 25 puntos, nidugang og 18 puntos si Tobias Harris, niamit og 12 puntos si Paul Reed samtang nihatag og 10 puntos si Cameron Payne.

Ang pagbalik ni Embiid tataw nga nakahatag og dugang kadasig alang sa 76ers, nga ningbangon gikan sa 11 puntos nga pagkalubong sa nahabiling kapin sa 7:00 ka mga minutos.

“He (Embiid) changes them significantly,” matod ni Thunder coach Mark Daigneault.

“They play a lot different stylistically when he’s in to where they have been lately in the last 30 games he’s been out or so. When he plays, it certainly changes their approach.”

Ang Thunder gipangulohan ni Chet Holmgren pinaagi sa iyang 22 puntos samtang ningtampo og 15 puntos ma­tag usa sila si Luquentz Dort ug Aaron Wiggins. / AP