Gisugyot nga 2026 budget sa Dakbayan sa Sugbo, gilaslasan

Gilaslasan ang gisugyot nga tinuig nga badyet sa Siyudad sa Sugbo alang sa 2026 ngadto na sa P13.3 bilyunes gikan sa P13.46 bilyunes.
Kini human ang Committee on Budget and Finance sa Konseho nakamatikod og kadudahan nga mga manpower requests, dili klaro nga hiring descriptions, ug dili tataw nga mga plano sa pagpalit nga gisumiter sa pipila ka mga opisina sa City Hall.
Orihinal nga nisugyot si Mayor Nestor Archival og P13.46-bilyunes nga badyet alang sa 2026.
Apan sa report nga gisumiter niadtong Martes, Nobiyembre 25, 2025, giingon sa komite nga ang General Fund Proper gipakunhoran og P21.83 milyunes gikan sa orihinal nga P11.466 bilyunes, samtang ang Special Accounts gipaubos og P17.7 milyunes gikan sa unang P1.999 bilyunes.
Sumala sa komite, ang mga kausaban nagsunod sa direktiba sa fiscal policy ni Archival sa pagputol sa dili kinahanglanon nga galastuhan, pagpahugot sa mga lagda sa pag-hire, ug pag-una sa mahinungdanong serbisyo ug mga programa sa katilingban.
Girekomendar sa komite nga ang bisan unsang pag-hire nga gipaubos sa Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE) kinahanglang makakuha una og pagtugot sa konseho ug kinahanglan nga konektado sa usa ka klaro nga programa.
Atol sa mga hearing, namatikdan sa mga opisyal nga daghang mga opisina ang nangayo og daghang job-order nga mga trabahante nga wala magpahayag kon unsa ang buhaton, unsa nga mga kwalipikasyon ang gikinahanglan, o kon asa sila i-assign.
Gimando sab sa panel nga ang tanang pagpalit og mga computer, ICT systems, mga sakyanan, electric vehicles, ug mga heavy equipment kinahanglang isentro ubos sa Management Information and Communications Technology Services (MICS) o ibutang ubos sa saktong mga account.
Kini nga lakang nagtumong sa paglikay sa duplication ug mga problema sa audit.
Gisusi sab ang pagpalit og security service. Gikinahanglan sa komite ang tanang opisina sa pagsunod sa Republic Act 11917 ug paglisensya sa PNP-SOSIA, labi na kadtong nag-hire og mga security guard ubos sa Peace and Order Program, ang General Services Office, ug mga city market.
“In line with the fiscal policy direction of Mayor Nestor Archival, emphasizing a streamlined budget, reduction of unnecessary expenditures and manpower, and a balanced financial framework to ensure the appropriate utilization of funds-the Committee finds imperative that the proposed Annual Budget for CY 2026 be amended accordingly,” mabasa sa taho sa komite.
Bisan sa kinatibuk-ang pagkunhod, giaprobahan sa komite ang pagdugang sa mga programa nga gikonsiderar nga hinungdanon. Dugang nga P10 milyunes ang gigahin alang sa pagpalit og mga sakyanan alang sa Cebu City Police Office nga gibutang ubos sa All Offices–Office of the Mayor nga badyet.
Ang Cebu City Wildlife Rescue Facility nakadawat sab og P700,000 nga dugang alang sa animal care, rescue operations, ug facility maintenance.
Ang General Services Office gihatagan og dugang P12.76 milyunes aron suportahan ang logistics, vehicle maintenance, ug operational needs sa nagkalainlaing departamento sa siyudad. / CAV