‘Gisulsolan’ sa yawa nga manglungkab

Gibasol sa kanhi e-bike driver ang matod pa demonyo nga naghunghong kaniya nga manglungkab hinungdan nga gibuslotan ang bungbong sa balay sa iyang silingan.
Ang suspek nga si Jerson Tapdasan, alyas Aladiin, 37, gikataho nga tiggamitan og illegal drugs, ang gibalhog sa Inayawan Police Station og gireklamo og attempted robbery.
Nalisang ang tagbalay nga si Mary Melodie Celis, 34, silingan ni Tapdasan sa dihang naglagubo nga daw gihapsan ang bungbong sa iyang balay niadtong alas 8:20 sa gabii Miyerkules, May 27, 2026, sa Sityo Cactus, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Nasayran nga ang biktima gikan sa trabaho ug nauli sa ilang balay alas 7:30 sa gabii ug nakamatikod nga adunay naglagubo sa ilang luyo.
Sa dihang gisusi ni Celis iyang nakita si Tapdasan nga naghimo’g lungag sa pader.
Nakasinggit ug nangayo og tabang ang biktima sa iyang mga silingan, ilabi na nga gihan-an siya og hapos sa
martilyo nga gigamit sa suspek sa paglungag sa bungbong.
Nikaratil og dagan ang suspek sa dihang nabulabog ang mga silingan, ug dali ra sab nga nasikop sa responding police.
GIHUNGHONGAN
Ang suspek nga nahinabi sa Superbalita Cebu niingon nga adunay demonyo nga magsige’g hunghong kaniya.
Maoy mosulsol kaniya nga mohimo og dautan, gani maglabad na ang iyang ulo hinungdan nga siya maglagot ug moresulta nga mag-wild.
Gihulagway niini nga dako’g tingog ang maong yawa ug si Tapdasan nagduda nga posible sab ang agta nga nagpuyo sa dakong punoan sa lomboy diha sa ilang nataran.
Niadtong Miyerkules sa gabii human niya'g suyop, gihunghongan siya pag-usab sa yawa.
Gawas niini, saputon sab siya sa babaye nga sa yawa ilabi na nga motambag kaniya nga mokaon na.
“Lagot kaayo ko anang babaye nga mohunghong nga kaon na. Unsaon nako pagkaon nga wala man gani kan-on ug sud-an? Sultihan ka'g kaon na!” asoy ni Aladdin.
Nangayo og pasaylo si Tapdasa ngadto sa iyang silingan nga nalungag ang bungbong ug nihangyo nga dili siya pasakaan og kaso ug nisaad nga iyang ayuhon ang nalungag nga bungbong. / GPL