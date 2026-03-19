Gisumbag sa hubog nga amigo namatay human sa 4 ka adlaw

Pasakaan na og kasong Homicide ang usa ka 20-anyos nga lalaki human nakabsan sa kinabuhi ang iyang higala nga iyang gisumbag samtang sila nag-inom niadtong Marso 11, 2025, sa Barangay Nailon, Dakbayan sa Bogo.
Ang biktima nga si Marvin Alburo Malinis, 21, residente sa Barangay La Purisima Concepcion, gideklarang patay sa tambalanan niadtong Marso 15, upat ka adlaw human sa maong insidente.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Alan Rosario, hepe sa Bogo City Police Station, nag-inom ang biktima uban sa iyang mga higala sa balay sa iyang ig-agaw alang sa usa ka birthday celebration.
Nalingaw na unta ang tanan sa dihang kalit lang nga nag-wild ang suspek nga si Bryan Mangalos Bahinting, 20, ug nagsugod sa pagpanglabay og mga botelya sa beer.
Sa kahadlok sa kagubot, nakahukom si Malinis nga mopauli na lang ug niangkas sa motor sa iyang higala nga si Niño Bagon.
Apan sa dihang mopalayo na unta sila, gisumbag sa suspek ang driver nga si Bagon sa wala nga mata. Sunod nga gisukmag ni Bahinting si Malinis sa apapangig.
Tungod sa kakusog sa kumo, natagak ang biktima gikan sa motor ug maayong pagkapantok sa ulo sa sementadong dalan.
Gidala ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo apan gibalhin dayon sa Sugbo tungod sa grabeng kadaot sa ulo, hangtod nga kini nabugtoan sa ginhawa.
Dali nga nadakpan ang suspek pinaagi sa gihimong follow-up sa kapulisan human sa hitabo.
“Na-arrested namin kaagad right after nung insidente. Na-file na yung case but we will amend siguro yung complaint considering na namatay nga yung victim,” sigon ni Rosario. / AYB