Gisungag sa Bucks ang Bulls

Nimugna og 32 puntos ug 12 ka rebounds si Giannis Antetokounmpo aron pangulohan ang overtime nga kadaugan sa hosts Milwaukee Bucks batok sa Chicago Bulls, 133-129, ning Martes, Disyembre 12, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Bucks, nga gikan sa ka­pil­dihan batok sa Indiana Pa­cers, 128-119, sa semi-finals sa bag-­uhay lang nahuman nga In-­Season Tournament, naka­da­wat sab og 19 puntos matag usa gikan nila ni Brook Lopez ug Malik Beasley samtang nitunol og 17 puntos si Bobby Portis.

Ang Bulls gipangulohan ni DeMar DeRozan pinaagi sa iyang 41 puntos ug 11 ka assists samtang nihatag og 33 puntos si Coby White.

Sa iyang nahimo, si DeRozan nahimo’ng ikaduha pa lang nga sakop sa Bulls nga nakatali og labing minos 40 puntos ug 10 ka assists sunod ni legendary Michael Jordan.

Nahimo kini ni Jordan sulod sa siyam ka mga higayon.

Pagsugod sa overtime, nakaposte og 119-118 nga labaw ang Bulls human nakapasulod og du­ha ka free throws si Torrey Craig.

Gitubag kini sa Bucks og pito ka sunodsunod nga puntos nga nakahatag kanila og 126-119 nga labaw sa nahabiling 2:00 ka minutos.

Ning-aksyon paggukod ang Bulls apan wala nila nakompleto ang maong tahas.

“The Bulls played a terrific game,” asoy ni Bucks coach Ad­rian Griffin.

“Every time we thought we had them down, they kind of fought and clawed back in the game. But when we need to get stops, we get stops. I thought that was encouraging.”