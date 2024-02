Gisunog sa Heat ang Kings

Bisan kuwangan sila’g ubay-ubay nga mga magduduwa lakip na ang tulo ka starters, wala damhang nakamaneho gihapon ang Miami Heat pagpayukbo sa Sacramento Kings, 121-110, ning Martes, Pebrero 27, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nagpakatap og 28 puntos si Bam Adebayo, niamot og 26 puntos si Jaime Jaquez Jr., nitunol og 19 puntos si Kevin Love samtang nihatag og 16 puntos si Caleb Martin aron pangulohan ang Heat, nga ningposte sa ikaupat nilang sagunson nga kadaugan.

Wala nakaduwa sa Heat tungod sa suspensyon mao sila si starting forward Jimmy Butler, Nikola Jovic ug Thomas Bryant samtang adunay angol sila si Josh Richardson (right shoulder), Orlando Robinson (back) hasta ang starting guards nga sila si Tyler Herro (left knee) ug Terry Rozier (right knee).

“But no matter, we’ve still got to play a game. Guys have to step up and we want to do it for those guys,” matod ni Jaquez.

Ang Kings gipangulohan ni Keegan Murray pinaagi sa iyang 28 puntos, niamot og 27 puntos si De’Aaron Fox samtang nimugna si Domantas Sabonis og triple-double 14 puntos, 14 ka rebounds ug 10 ka assists.

“They came here and they played well both offensively and defensively,” matod ni Fox kabahin sa Heat.

“We have to be better. I can’t turn the ball over like I did. But it’s not like they didn’t come in here and make tough shots.”

Usa ka 17-2 run nga gipangulohan ni Love ang nihatag sa Heat og 101-81, nga labaw human sa 3rd quarter ug wala na sila molingi pagbalik human niini.

Ning maong pagbulhot sa opensa sa Heat, nakatampo si Love og 10 puntos. / AP