Gisusi ang trabaho, personal nga anggulo sa kamatayon sa abogado

Patay diha-diha ang usa ka abogado nga Bureau of Internal Revenue (BIR) examiner human gi-ambush sa duha ka lalaki sakay sa motorsiklo sayo sa buntag niadtong Huwebes, Disyembre 11, 2025, sa Sacris Road, Barangay Bakilid, Mandaue City.
Ang biktima giila nga si Duke Ramil Perral Lincuna, usa ka certified public accountant (CPA-Lawyer) ug residente sa Lamac, Consolacion.
Nakit-an si Lincuna nga walay kinabuhi sulod sa iyang Isuzu Crosswind SUV alas 5:50 sa buntag.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, spokesperson sa Mandaue City Police Office (MCPO), nga giatake si Lincuna sa duha ka wala mailhing lalaki nga nagmotorsiklo.
Gikataho nga ang usa sa mga suspek naglingkod nga nagtalikod nga naghatag kaniya og klarong posisyon sa pagpabuto.
Gitirahan sa mga mamumuno ang biktima dihang nihunong ang SUV ug daling niikyas. Gituohan nga gigukod ang biktima base sa mga kabhang sa bala nga nagkatag sa karsada.
Daghan ang samad-pinusilan sa sakyanan ni Lincuna, lakip na ang nabuak nga windshield sa kilid sa drayber. Naigo sab sa ulo ang biktima.
Dali siyang gidala sa Mandaue District Hospital apan gideklarar nga dead-on-arrival.
Ang mga imbestigador sa MCPO daling niresponde sa lugar human nadawat ang taho mga alas 6:00 pasado sa buntag.
Giingon ni Lt. Col. Villaro nga si Lincuna nagdumala og dagkong kabtangan ug negosyo isip parte sa iyang trabaho sa BIR.
Tungod niini, gisusi sa kapulisan kung duna bay kalabutan sa iyang trabaho ang maong pagpatay.
Ang mga sakop sa Scene of the Crime Operations (Soco) niproseso sa crime scene ug nakarekober og dili mominus 10 ka kabhang sa bala.
Nakuha sab sa kapulisan ang personal nga gamit sa biktima, lakip ang kuwarta sulod sa gagmay nga pula nga envelope , sinina, ug uban pang importanteng dokumento.
Gipalawoman karon ang imbestigasyon ug gisubay sa kapulisan ang mga CCTV footage aron mailhan ang duha ka suspetsado ug masuta ang motibo sa linuog nga pagpamusil. / ABC, JDG