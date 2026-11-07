Gisusi kon gipaluyoha’g sindikato ang pag-hack og online credit card

Mohimo og lawom nga imbestigasyon ang Cebu City Police Office sa usa ka Chinese National nga nadakpan sa mga security personnel sa usa ka hotel and resort sa South Road Properties human nag-shopping gamit ang online credit card nga gipanag-iya sa usa ka abogado.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office nga ilang ipa-background investigation ang maong Chinese National kung nalambigit ba kini sa susamang kaso nga mao ang pagpamalit og mahalong butang gamit ang credit card sa laing tawo.
Sa pagkakaron dili pa makabutyag ang CCPO kung usa ba ka sakop sa dakong sindikato ang maong suspek samtang wala pa nila matapos ang imbestigasyon.
Giangkon ni Pelare nga dunay daghan nga susama nga insidente diin kadtong mga credit card holder kalit lang nga nagamit sa laing tawo bisan wala siya mopalit og bisan unsa nga butang.
“We are now conducting a comprehensive investigation regarding the crime, then maka-file og kaso but most importantly tan-awon nato kung naa pabay laing nabiktima nga ingon ani nga modus para kung kini gihapon nga suspect, then we will file charges,” matod ni Pelare.
Dili pa makabutyag si Pelare kung duna bay kalambigitan ang maong suspect sa babaye nga nadakpan usab sa Mabolo Police Station nga namalit og mga tambal ug pagpagwapa sa usa ka pharmacy gamit ang credit card sa usa ka abogado.
Apan wala niya wad-a ang posibilidad, sanglit ang susamang matang sa krimen planado ug organisado. / AYB