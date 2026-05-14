Gisusi sa Palasyo ang pag-eskapo ni Sen. Bato

Gisusi karon sa Malacañang ang mga taho nga si Senador Ronald “Bato” dela Rosa kinsa naay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court (ICC), wala na sulod sa compound sa Senado.
“As of 11:09 a.m., several sources confirmed that Senator Bato is no longer in the Senate premises,” matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa usa ka press briefing. “But we are still getting official confirmation on the report.”
Nisulay ang NBI apan napakyas sa pagserbi sa arrest warrant batok kang Dela Rosa sa iyang pagbalik niadtong Mayo 11, 2026, human sa unom ka bulan nga pagkawala.
Si Dela Rosa kinsa giila nga “co-perpetrator” sa nabilanggo nga kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity of murder atol sa pagpatuman sa drug war, gipailalom sa
Senado sa ilang protektadong kustodiya (protective custody) hangtod nga magamit niya ang tanang legal nga remedyo aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon gikan sa pagdakop.
Niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 13, pipila ka buto sa armas ang nadungog sa Senado taliwala sa giingong paningkamot sa National Bureau of Investigation (NBI) sa pagdakop kang Dela Rosa.
Apan, niingon si Castro nga ang pangulo sa Senate Office of Sergeant-at-Arms (Osaa) nga si retired Major General Ma. O Aplasca mao ang unang nagpabuto.
Gibarugan ni NBI Director Melvin Matibag nga nimando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kanila nga “stand down” human sa mando sa Korte Suprema sa mga respondent nga mohatag og komento sulod sa 72 ka oras sa mosyon ni Dela Rosa nga nagtinguha sa pagpahunong sa iyang pagdakop, detensyon, ug pagbalhin kalabot sa warrant gikan sa ICC. / TPM / SunStar Philippines