Gisuspenso si Ja Morant

Sa ilang pagsuspenso sa ilang pambatong pointguard nga si Ja Morant, ang Memphis Grizzlies nasugamak sa dakong kapildihan batok sa hosts Toronto Raptors, 104-117, sa Lunes, Nobiyembre 3, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipahamtangan sa Grizzlies og usa ka duwa nga suspensyon si Morant human sa pakiglalis niini ni coach Tuomas Iliaso atol sa ilang kapildihan batok sa Los Angeles Lakers, 112-117, niadtong Sabado, Nobiyembre 1.
Ning maong suspensyon, nakabhangan si Morant og $272,042 gikan sa iyang $39 million nga kinatibuk-ang suweldo sa 2025-26 season. / Gikan sa wires