Gisuyaan kay dagha’ng mopalit kaniya og drugas, gitug-an

Nahutdan sa tinigom sa iyang pagka “japayuki,” nag-runner na lang sa ilegal nga drugas apan nadakpan alas 4:40 sa hapon, Huwebes, Nobiyembre 27, 2025, sa Sityo Punyang, Barangay Duljo-Fatima, Dakbayan sa Sugbo.
Si “alias Bella,” 49, dalaga, kanhi japayuki ug taga Spolarium, Barangay Duljo-Fatima, gitanggong sa Mambaling Police Station ug mag-atubang sa kasong paghupot og ilegal nga drugas.
Nakuha gikan sa iyang posisyon ang siyam ka pakete sa shabu nga mobalor sa kapin sa P3 milyunes.
Si Bella nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niangkon nga kawad-on ang hinungdan sa iyang paghimo niini.
Gipadayag niya nga duna siyay mga igsuon nga iyang gitabangan.
Matod niya nga napugos siya kay wala na siyay laing income human niundang sa pagka-japayuki.
Giklaro niya nga ginagmay ra ang iyang ma-dispose.
Sigon ni Bella nga matag pakete nga mobalor og P200, tagaan siya og P20.
Gipadayag sab niya nga gisuyaan siya sa ilang mga silingan nga nalambigit sab sa ilegal nga drugas. / GPL