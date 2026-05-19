Gitaguan ni Bato natultolan sa NBI

Natultolan na sa National Bureau of Investigation (NBI) ang nahimutangan ni Sen. Ronald “Bato” dela Rosa, kinsa dunay warrant of arrest nga giluwatan sa International Criminal Court (ICC), suma ni Director Melvin Matibag niadtong Martes.
Wala na siya mihatag pa og dugang detalye.
“If there is any person who should be asked, it’s Senator Robin Padilla dahil siya ang huling kasama,” matod ni Matibag, atol sa iyang pamahayag sa ‘MACHRA Balitaan’ sa Manila City Hall Reporters’ Association (MACHRA) didto sa Harbor View Restaurant sa Manila.
Gihangyo ni Matibag si Dela Rosa nga mosurender, ug gipadayag nga isip kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP) sa panahon sa pamunoan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang senador angayng nasayod kon unsa ang kahulogan sa pagpatuman sa balaod.
Iyang gisanglitanan kon giunsa nila ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV ug Leila de Lima ang pagtuman sa balaod sa dihang sila usab gisilbihan og warrant of arrest samtang naglingkod pa nga mga senador.
Nibiya si Dela Rosa sa compound sa Senado kauban si Sen. Robinhood Padilla niadtong Mayo 14, pipila lang ka oras human sa nahitabong pagpamusil sa Senado sa miaging gabii.
Gipailawom siya sa protective custody sa Senado sa dihang nitungha kini niadtong Mayo 11 human sa dul-an unom ka bulan nga pagkawala.
Matod ni Matibag, si Senate President Alan Peter Cayetano ang angayng masuspenso, ug dili siya, tungod sa nahitabong pagpamusil sa Senado sa miaging semana, dungan sa pagtuki sa command responsibility.
“Ano ba pinanggagalingan, command responsibility? Sino ba unang nagpaputok? Sino may command responsibility kay sergeant-at-arms? Who is the head of the Senate?” matod niya, nga nagpasabot kang Office of the Sergeant-at-Arms acting chief Mao Aplasca nga niangkon nga maoy nagpabuto sa warning shot niadtong Mayo 13.
Gimando ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang preventive suspension batok kang Aplasca human sa maong pagpamusil.
Tungod niini, nanawagan si Cayetano sa Ombudsman nga suspensohon usab si Matibag kon suspensohon man gani kadtong mga nalambigit sa pinusilay.
“Hindi pwesto ang tinitignan kundi kung ano ang ginawa mo...kung naaayon ba sa batas, “dugang niya.
Matod ni Matibag nga andam siyang moatubang sa bisan unsang imbestigasyon ug sa mga sangputanan niini kon mapamatud-an nga duna siyay sayop.
Hapit na mahuman ang NBI sa kaugalingon niining imbestigasyon sa maong pagpamusil ug itugyan na niini ang konklusyon ngadto sa Department of Justice (DOJ) nga nagtukod na og kaugalingong panel aron mosusi sa insidente, suma ni Matibag. / PNA