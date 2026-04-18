Gitapok nga medical waste sa Bogo City, ipa-imbestigar

Gipahibawo sa mga opisyal sa panglawas sa lalawigan nga gisugdan na ang imbestigasyon kalabot sa dili saktong paglabay og mga basura sa ospital o medical waste didto sa Dakbayan sa Bogo.
Sa usa ka pakighinabi sa media niadtong Lunes, Abril 13, 2026, si Cebu Province Health Consultant Elisse Nicole Catalan niingon nga ang probinsya nagpahigayon na og pakisusi sa mga nakit-ang basura sa tambalanan nga nagkatag sa daplin sa dalan sa Barangay Cogon, Bogo City.
Giklaro ni Catalan nga ang mga basura gikan sa mga tambalanan nga gidumala sa lalawigan gidala ug gi-proseso sa usa ka third-party contractor, ang Cleanaway Philippines.
Base sa report nga nigawas sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Abril 12, naalarma ang mga residente ug opisyal sa barangay human makit-i ang mga nagamit na nga medical waste lakip na ang mga syringes ug mga kahimanan sa klinika nga gipanglabay lang sa daplin sa dalan sa Barangay Cogon.
Nadiskobrehan ang maong mga basura niadtong Sabado, Abril 11, atol sa usa ka road-clearing operation.
Gituohan nga gikan kini sa mga pasilidad sa panglawas sama sa mga klinika o laboratoryo.
Nipasidaan si Barangay Captain Allain Ree Florita Torion sa risgo niini sa panglawas ug niasoy nga dili basurahan ang ilang barangay.
Gihinluan ang maong dapit sa samang adlaw human sa tambag sa City Health Office.
Sa pagkakaron, wala pa mailhi kon kinsa ang responsable niini sanglit guba ang mga CCTV camera sa maong dapit. / CDF