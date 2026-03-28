Gitinguha sa Cebu City nga pabiyahion ang e-vehicles

Gisugyot ang temporaryong pagtugot nga makabiyahe ang mga electric-powered vehicles (e-vehicles) sa mga dagkong dalan o major thoroughfares sa Dakbayan sa Sugbo, samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa krudo resulta sa panagbangi sa Middle East.
Si Cebu City Councilor Edgardo “Jaypee” Labella II mopalabang og resolusyon atol sa regular session aron tugotan nga makabiyahe ang electric trikes (e-trikes), four-wheel electric carts (e-carts), ug electric cars (e-cars) sa mga nag-unang dalan sa siyudad.
Ang maong sugyot nitumaw tungod sa pagkabalda sa global oil supply nga nalambigit sa tensyon sa Middle East, nga maoy hinungdan sa pagsaka sa presyo sa krudo ug nakaapekto sa Asia lakip na ang Pilipinas.
Sa tibuok nasod, ang mga transport group nilusad og mga protesta batok sa pagsaka sa presyo sa krudo, samtang ang mga pasahero ug motorista nag-atubang og nagkadako nga gasto sa ilang adlaw-adlaw nga biyahe.
Ubos sa gisugyot nga lakang, ang e-trikes, e-carts, ug e-cars mahimong tugotan nga moagi sa mga dagkong dalan, sa kondisyon nga motuman sila sa mga basic requirements sama sa balidong rehistrasyon sa Land Transportation Office (LTO), hustong lisensya sa drayber, ug pagsunod sa mga lagda sa trapiko nga gipatuman sa Cebu City Transportation Office (CCTO).
Matod ni Labella, ang maong lakang gitumong aron makahatag og kahupayan sa mga operator sa transportasyon ug sa mga pasahero.
“Matag adlaw nga malangan, nagpasabot kini og dugang gasto sa mga Sugboanon alang sa krudo nga unta dili na nila kinahanglan gastohon. Kini nga resolusyon mao ang tubag sa Dakbayan sa Sugbo sa krisis,”matod niya.
Lakip usab sa resolusyon ang pagmando sa Committee on Transportation sa City Council nga paspasan ang paghimo og permanente nga ordinansa o implementing rules and regulations (IRR) sulod sa 60 ka adlaw.
Gilauman nga makigtambayayong ang komitiba sa Land Transportation Office, Cebu City Transportation Office, Department of Energy, ug uban pang stakeholders aron makahimo og malungtaron nga solusyon sa paggamit sa electric vehicles sa siyudad.
Gilantaw nang daan nga dunay posibleng mokwestyon sa sugyot tungod sa mga kabalaka sa kaluwasan.
Nasayran nga gipugngan sa mga awtoridad sa transportasyon ang paggamit sa e-trikes ug susamang low-speed vehicles sa mga dakong highway, ilabi na sa Metro Manila, tungod sa risgo sa paghiusa sa hinay nga sakyanan ug paspas nga trapiko.
Gipasidan-an sa mga opisyal nga kini mahimong mosangpot sa pagtaas sa posibilidad sa disgrasya sa dalan, tungod kay kadaghanan sa mga electric trikes ug carts dili gidisenyo alang sa paspas nga dalan.
Bisan pa sa maong kabalaka,gitataw ni Labella ang kadasig sa pagpangita og alternatibong solusyon sa transportasyon samtang nagpadayon ang global crisis ug giingon nga kinahanglan timbangon sa gobiyerno sa siyudad ang kaluwasan ug ang panginahanglan alang sa sayon ug accessible nga transportasyon.