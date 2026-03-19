GITIUROK SA LAKERS Rockets gitiurok sa Lakers

Nagkumboya og 70 puntos sila si Luka Doncic ug LeBron James aron agakon ang Los Angeles Lakers sa kadaugan batok sa host Houston Rockets, 124-116, kagahapon, Huwebes, Marso 19, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Doncic nimugna og 40 puntos lakip na niini ang pito ka three-pointers, 10 ka rebounds ug siyam ka assists samtang samtang si James nidugang og 30 puntos ug lima ka rebounds.
Ning sangkaa, nakakulit na sab og laing kasaysayan ang 41 anyos nga si James human niburot sa 12,002 ang iyang nalangkat nga rebounds sa kinatibuk-an.
Ang kanhi four-time MVP maoy ika-23 nga magduduwa sukad masukad nga nakaabot og 12,000 rebounds o labaw pa.
Natablahan sab ni James ang iyang labing maayong field goal shooting nga hapit wala siya’y sipyat, 13-of-14, nga labing una niyang nahimo niadtong Pebrero 4, 2013 dihang nagduwa pa siya sa Miami Heat.
Sa kadaugan, napahugtan og gamay sa Lakers ang ilang paggunit sa ikatulong puwesto sa Western Conference dala ang 44-25 nga rekord samtang ang Rockets ningdakin-as sa ikalimang luna bitbit ang 41-27 nga rekord.
Kanunay nga naglabaw ang Lakers gikan sa pagsugod sa duwa ug naglabaw kini’g dobleng numero, 67-55, sa halftime.
Sa pagpadayon sa sangka, nausab ang templada sa duwa dihang nakabulhot ang opensa sa Rockets sa pagpangulo nila ni Alperen Sengun, Amen Thompson, Kevin Durant ug Jabari Smith Jr. aron ilugon ang labaw, 92-89, paghuman sa 3rd quarter.
Sikit na ang engkuwentro ug nagtabla ang duwa, 105-105, sa nahabiling 5:39 minutos.
Human niini, giagak na nila ni Doncic ug James ang Lakers aron irehistro ang ilang ikapitong sunodsunod nga kadaugan ug ika-10 sa katapusan nilang 11 ka mga duwa.
Nakaginhawa og luag ang Lakers dihang nakamugna sila og 120-111 nga labaw sa nahabiling 58 ka mga segundos human sa hansak ni James nga gisundan sa three-pointer ni Doncic. / Gikan sa wires