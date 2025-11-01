Gitiwasan ni Jun Manto ang polis, gipusil sa ulo

Ang half-brother o igsuon sa inahan ni Leonardo Manto Jr. alyas Jun nga si Dionesio Labajo, nisaysay ngadto sa mga sakop sa tigbalita sa duguong hitabo niadtong Oktubre 25, 2025 sa Barangay Sudlon II, Cebu City nga niresulta sa kamatayon ni ni Police Captain Joel Hernan Deiparine ug pagkaangol ni Police Executive Master Sergeant Archel Tero.
Si Labajo, 64, nitug-an atubangan sa media niadtong Sabado, Nobiyembre 1, 2025 sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 7 uban sa iyang abogado nga niadtong Oktubre 25 sa alas 4 sa hapon nanawag kaniya ang iyang manghod nga si Jun (giila nga prime suspect sa pagpusil patay ni Deiparine). Nipahibawo nga gisundan siya og duha ka tawo nga sakay og motorsiklo.
Sa ikaduhang tawag ni Jun giingnan si Labajo nga mangandam kay nagpaingon sa ilang dapit ang maong nagmotorsiklo.
Gibutyag ni Labajo nga dali nga gikuha sa 17 anyos nga anak ni Jun ang armas sa ilang balay ug gidala sa gipanag-iya nga tindahan nga nahimutang daplin sa dalan.
Ang maong mga armas naglangkob sa lima ka .45 caliber, duha ka high powered firearms ug ang gigamit ni Labajo ang caliber 30 grand rifle.
Pipila ka gutlo ang nilabay unang naabot ang pick up nga sakyanan ni Jun dayon gibabag sa kalsada samtang naka-position nang daan, kilid sa dalan ang mga tawo usa na si Labajo nga nagtago sa koral nga sin nga nag-umbaw sa karsada.
Anaa sab ang ilang mga ig-agaw nga sila si alyas Allan ug Reynante Manto nga kuyog sa prime suspect sakay sa pickup.
GI-UNHAN OG PUSIL
“Unang naabot gibabag ang Estrada sa dan, mao to nagsunod man to ang usa ka motor sir. Pagsunod ato amo dayon giunhan pagpabuto,” asoy ni Labajo.
Ang maong pamahayag nisukwahi sa gisaysay ni Jun nga sila maoy giunhan og pusil sa mga polis. Unang naigo si Deiparine sa tiil hinungdan nga nahulog sa kanal ug pagkalamba sa motorsiklo.
Dali nga mibangon si Tero ug mosakay unta og balik sa motor apan gisigihan og pusil nila ni Jun ug ig-agaw niini nga Jonhrey Manto hinungdan nga midagan ang ikaduhang polis ug nagtago sa kakahuyan.
Dugang ni Labajo nga iyang nakita silang Jun ug Johnrey nga nagpasalipod sa pickup maoy mipaarak sa ilang mga armas ug sa dihang natumba na si Deiparine giduol ug gitiwasan pinaagi sa pagpusil sa ulo.
Human nga napatay ang biktima dali nga gisusi ni Jun kon si kinsa ang maong tawo nga naka-bonnet cap, nakurat nalang sila nga usa diay ka polis ang ilang napatay.
Una nila nga pagtuo nga ang ilang gi-ambush mao ang kabanay niadtong kanhi barangay kapitan sa Dakbayan sa Toledo nga napatay sa Lungsod sa Balamban diin si Jun Manto ang gitudlo nga responsable.
Gibaharan kini sa mga kabanay sa kapitan nga patyon kon makit-an, hinungdan nga wala na mokumpiyansa si Jun.
Gimanduan sila ni Jun nga mopauli ug giingnan nga motago, gani si Reynante Manto gipasibat sa Negros samtang ang uban wala na siya masayod kon asa.
Si Labajo igo lang nga nipauli sa ilang balay ug sayod na siyang daan nga pangitaon sa mga polis. Tuod man pipila ka adlaw gidakop siya ug nitug-an sa nahitabo.