Gitiwasan og pusil  sa riding-in-tandem

Gi-ambush ang usa ka motorista sa mga armadong riding-in-tandem sa Sityo Katugasan, Barangay Perrelos, Dakbayan sa Carcar mga alas 8:00 pasado sa gabii Miyerkules, Hulyo 15, 2026.
Ang biktima giila sa kapulisan nga si Limart Tanucan, taga Sityo Tugas, Barangay Bolinawan, Carcar City kinsa gideklarar nga patay sa attending physician sa Carcar Provincial Hospital.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagmaneho si Tanucan sa iyang motorsiklo uban sa iyang silingan nga si alyas Jose gikan sa San Fernando, Cebu padulong sa Carcar City.
Pag-abot sa Sityo Katugasan, gisugat sa mga mamumuno sakay sab og motorsiklo dayon pusil sa biktima.
Bisan pa nga samaran, nakamaneho pa si Tanucan sa iyang motorsiklo, apan wala siya lung-i sa mga mamumuno ug giusban og pusil.
Matod sa kauban sa biktima nga si alyas Jose, nakaila siya sa duha ka mamumuno nga sila si alyas Argie ug Percy, nga lumolupyo sab sa Sityo Tugas, Barangay Bolinawan.
Gisusi pa sa Carcar City Police Station ang motibo sa krimen ug pagpahigayo’g follow-up operation. / JDG / ABC