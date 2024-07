Gitumba ang higante

Gibuntog ni Shai Gilgeous-Ale­xander ug Team Canada ang 7-foot-4 nga si Victor Wembanyama sa France, 85-73, atol sa pre-Olympic basketball match kagahapon, Sabado, Hulyo 20, 2024 (PH time) sa Co’Met Arena sa Orleans, France.

Mao kini ang unang higayon nga gasangka ang duha ka National Basketball Association (NBA) stars nga sila si Gilgeous-Alexander ug Wembanyama sa international basketball game.

Sa maong duwa mibuhat ang scoring guard nga si Gilgeous-Alexander og game-high 23 puntos sulod sa 28 minutos nga playing time. Nidugang si RJ Barrett og 21 puntos alang sa Canada.

Alang sa France, nidunol si Wembanyama og 10 puntos, pito ka rebounds, ug upat ka assists sa 26 minutos nga aksiyon.

Ang NBA Rookie of the Year nga si Wembanyama gaduwa alang sa San Antonio Spurs samtang si All-NBA first team member nga si Gilgeous-Alexander maoy pambato sa Oklahoma City Thunder sa NBA.

Wa makasadsad sa Canada ang 2023 NBA champion nga si Jamal Murray kay gipapahuway una sa iyang team.

Sa unang mga duwa games sa France, nakadaug kini batok sa Turkey (96-46) ug Germany (90-66) apan pilde sa laing sangka sa susamang Germany team (65-70) ug Serbia (67-79).

Ang powerhouse European team motapos sa ilang kampanya kontra sa Australia.

Samtang ang Canada nakabangon human gipayaka sa Team USA (72-86).

Ang maong torneyo preparasyon sa mga nasod alang sa umaabot nga 2024 Paris Olympics nga buksan karong Hulyo 26, 2024.

Sa Olympics, ang France naa sa Group B kuyog ang Germany ug Japan, samtang ang Canada nahimutang sa Group A uban ang Australia, Greece ug Spain.

Usa sa mga giatangan mao ang pwersa sa Team USA nga midala og superstars sa NBA.

Naa sa lineup sa Team USA sila si Stephen Curry, Kevin Durant, Jason Tatum, Anthony Edwards, Anthony Davis, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, LeBron James, Bam Abedayo ug Derrick White. /RSC