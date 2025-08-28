Giunay’g patay sa kauban sa farm

Sinaligan sa game fowl farm nahimutang sa Sityo Lubres, Barangay Pung-ol Sibugay, bukirang bahin sa Siyudad sa Sugbo ang napalgang patay ug gilubong sa mabaw nga kinawtan sa alas alas 5:10 sa hapon, Miyerkules, Agusto 27, 2025.
Ang namatay giila nga si Jovanie Asir Bonghanoy, 46, residente sa Sityo Proper Sibugay, Barangay Pung-ol Sibugay, sa naasoy nga dakbayan.
Gihulagway nga nianam na og kadugta ang lawas ni Bonghanoy sa dihang nakawtan.
Nakadawat og report ang Malubog Police Station 12, Cebu City Police Office gikan sa Barangay Tanod nga dunay nakawtan nga patay nga lawas sa maong lugar.
Sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan, nasayran nga kauban ra sab ni Bonghanoy sa farm ang nihimo sa pagpatay sa biktima.
Kasamtangan nga gi kustodiya sa police station ang upat ka mga batan-ong lalaki ug labing batan-on ang 15-anyos.
Samtang ang main suspect nga si Jonathan Fortuna Leoligao, taga Talibon, Bohol ang nakasibat.
Nasayran nga si Leoligao nagsilbi nga gate guard ug kasamtangang hardenero sa farm ug nagpuyo ra sila sa usa ka payag.
Si Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, ang deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, niingon nga katapusan nga nakit-ang buhi si Bonghanoy niadtong Dominggo, Agusto 24, 2025, nga nag-inom uban sa mga suspek.
Sa dihang nangahubog na, nagkainitay sila tungod kay ang biktima duna na matod pay daan nga bangi nga niresulta sa away.
Nadunggan ang suspek sa mga saksi nga nibahad ang suspek nga iyang patyon ang biktima.
Ang kauban nga trabahante sa biktima pulos taga Probinsiya sa Bohol diin sila ang nagtinabangay nga nialsa aron ilubong.
Ang kapulisan nisusi na sa posibleng gitaguan sa suspek ug nakig-alayon na sila sa PNP sa Probinsiya sa Bohol aron ilang dakpon. / AYB