Giusab nga 'peace framework' gipadala ni Trump sa Iran

Nagpadala si United States President Donald Trump ngadto sa Iran og usa ka gi usab nga bersyon sa gisugyot nga peace framework nga nagdala og mas estrikto nga mga kondisyon taliwala sa nagpadayong mga paningka mot nga makab-ot ang usa ka kasabotan nga motapos sa gubat, matod sa report sa US media niadtong Sabado, Mayo 30, 2026. Gipahayag sa The New York Times nga giamendahan ni Trump ang pipila ka bahin sa draft agreement ug gibalik kini ngadto sa Tehran aron tun-an, subay sa impormasyon gikan sa tulo ka mga opisyal nga na sayod sa maong butang. Wala hinuon gidetalye sa report kon unsa ang mga eksaktong kausa ban nga gihimo sa dokumento. Matod sa mga opisyal, nag padayag si Trump og kabala ka kalabot sa mga probisyon nga posibleng maglambigit sa pag-unfreeze o pagbuhi sa mga Iranian assets—usa ka isyu nga una na niyang gisaway kaniad to kalabot sa 2015 nuclear deal nga gipakig-istoryahan ubos sa administrasyon ni kanhi Presi dente Barack Obama. Gisaysay usab sa report nga nairita na si Trump sa kahinay sa tubag sa Iran sa mga sugyot sa US, nga giagi pa sa mga tig patigbabaw o intermediaries, lakip na ang mga opisyal gi kan sa Pakistan. Usa ka opisyal ang nipadayag sa mantalaan nga ang maong gi usab nga sugyot nagtumong sa pagpataas sa presyur ngadto sa Tehran ug pag-aghat kanila nga dawaton ang framework nga una nang giduso ngadto kang Ira nian Supreme Leader Mojtaba Khamenei alang sa pag-aproba. Bisan pa niini, namatikdan sa report nga nagpabiling lisod ang komunikasyon ngadto sa kinatas-ang liderato sa Iran, hinungdan nga duna gihapoy posibilidad sa dugang mga kal angan kon duna pay mga du gang kausaban nga himoon sa maong dokumento, nga gihu lagway isip usa ka memoran dum of understanding (MOU). Ang mas mga dako ug init nga isyu, lakip na ang kaug maon sa nuclear program sa Iran, pagatubagon na unya sa mosunod nga mga hugna sa negosasyon, sumala sa report. Gi-report usab sa news web site nga Axios, nga nagkutlo og duha ka opisyal sa US, nga naglaum gihapon si Trump nga mapinalisar sa dili madu gay ang kasabutan apan nan gita lang kini og mas lig-on nga mga probisyon sa mga isyu nga giisip niyang dinalian, il abi na kadtong naglambigit sa nuclear material sa Iran. Nagpahigayon si Trump og duha ka oras nga tigom niad tong Biyernes uban sa iyang mga senior advisers didto sa White House Situation Room aron hisgutan ang mga paning kamot sa pagtapos sa gubat, apan walay opisyal nga pama hayag nga giluwatan ngadto sa publiko human sa maong panag-istorya. / Gikan sa wires