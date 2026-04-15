Global financial risk misaka tungod sa gubat sa Middle East

Ang International Monetary Fund (IMF) niadtong Martes nipagawas sa ilang Global Financial Stability Report, nga nagpasidaan nga ang mga risgo sa kalig-on sa pinansyal sa kalibotan nisaka tungod sa kasamtangang sitwasyon sa Middle East.
"The global financial system is confronting the ongoing war in the Middle East, potential inflationary pressures, rising risks of further tightening in financial conditions, and several channels through which market turmoil could escalate into financial instability," sumala sa taho.
Gisugyot niini nga kon magdugay ang panagbangi, mas dako ang risgo nga ang global nga kondisyon sa pinansyal mahimong mas mograbe pa ug mas mopaspas.
Gilista sa taho ang pipila ka mga hinungdan nga mahimong mosulay sa kalig-on sa sistema sa pinansyal ug mosangpot sa mga risgo sa kalig-on sa pinansyal:
• Una, ang mas dako nga pag-usab-usab (volatility) sa bond market mahimong makapahugot sa mga funding market, tungod kay ang nagkataas nga debt-to-GDP levels nisangpot sa mas dako nga paglihok sa bond yield.
• Ikaduha, ang mga emerging markets mahimong mag-atubang sa presyur sa currency ug capital outflow samtang ang mga carry trade matapos ug ang kondisyon sa pamatigayon (terms of trade) mograbe.
• Ikatulo, ang kalit nga paghugot sa kondisyon sa pinansyal mahimong mosangpot sa pinugos nga pagbaligya sa mga hedge fund, option sellers, leveraged exchange-traded funds, ug uban pang mga nonbank financial intermediaries (NBFIs) nga nilapad pinaagi sa utang (leverage).
• Ikaupat, ang mga timailhan sa dugang nga borrower defaults sa private credit mahimong mosangko sa mas lapad nga kabalaka bahin sa corporate credit, ilabi na alang sa mga dako kaayo og utang nga mga borrower nga apektado sa artificial intelligence (AI) disruption.
Gawas pa, ang nag-uswag nga mga pamuhonan sa AI mahimong mohinay pag-ayo kon ang panagbangi sa Middle East magpadayon.
Ang IMF niawhag sa mga magbabalaod sa paglihok sa dinalian aron palig-unon ang kalig-on taliwala sa panagbangi sa Middle East. Gisugyot niini nga ang monetary policy kinahanglan magpreserbar sa kalig-on sa presyo ug magmabinantayon sa epekto sa aktuwal nga implasyon ngadto sa inflation expectations, samtang nagpabiling nagsalig sa data.
Girekomendar sab niini ang pagbalhin sa fiscal stance ngadto sa saktong paghugot aron mapahimutang ang utang sa publiko sa usa ka stable nga dalan, uban ang bag-ong gasto nga nakatutok sa pagpanalipod sa mga huyang nga sektor gikan sa inflation shock.
Ang pagsira sa mga data gaps, pagpaayo sa cross-jurisdictional data sharing, ug pagpalig-on sa pagdumala importante kaayo, sanglit ang mga NBFI mas nagkadako ang utang ug mas konektado na sa mga bangko, matod sa taho. / Xinhua