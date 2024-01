Globe for Education midaug sa World Communications Awards

Ang Globe for Education pro­gram’s “Tuloy ang Edu­kasyon, Tuloy ang Pag-asa” nga kampanya gipasidunggan sa Social Contribution ca­tegory sa 2023 World Communication Awards (WCA).

Ang programa sa Globe nitumaw isip usa sa mga mananaug sa 25th WCA, nga nakakita og impresibong 220 ka entries,labing daghan sa kasaysayan sa WCA.

Ang WCA gikonsiderar nga benchmark sa excellence sa industriya sa telekomu­nikas­yon, nag-ila sa talagsaong kalampusan ug inobasyon pinaagi sa usa ka higpit nga proseso sa paghukom.

Ang global award nga gipahibalo bag-o lang sa usa ka gala event sa The National Maritime Museum sa Amster­dam, nagpamatuod sa inno­vative ug transformative im­pact sa Globe sa natad sa educational technology.

Sa pagpresentar sa pasidungog ngadto sa Globe, ang WCA nidayeg sa telco provider, sa pag-ingon sa iyang kampanya sa edukasyon isip “showcased an operator fully at one with its customers.”

“Using digital learning solutions, digital expertise, and its product and network ecosystem to reach millions of Filipinos, Globe is showing their ongoing commitment to shrinking the digital divide. A very positive project with amazing impact on digital learning across the country,” sumala niini.

Si KD Dizon, pangulo sa Globe Business, niingon nga ang dungog dili lang para sa Globe kondili sa tibuok sektor sa edukasyon sa Pilipinas.

“The Globe for Education program embodies our unwavering commitment to education and demonstrates how technology can be a powerful tool in building a resilient and inclusive educational system. This award fuels our motivation to continue innovating and supporting the academic community and help ensure a better future for the Filipino youth,” matod ni Dizon.

Niadtong 2022, ang Globe for Education gilusad sa tulo ka dagko’ng mga brand, Globe Postpaid, Globe At Home, ug Globe Business, uban ang tumong nga mahatagan og gahom ang education community gamit ang saktong teknolohiya.

Ang kalampusan sa inisyatibo sa pagpauswag sa digital nga pag-uswag ug malangkubon sa edukasyon nagpasiugda sa pasalig sa Globe sa pag-umol og mas hayag nga kaugmaon alang sa mga estudyante ug mga magtutudlo sa tibuok nasod.

Ang paningkamot nagpasiugda usab sa papel sa Globe isip usa ka enabler nga tek­nolohiya, nagpataas sa edu­kasyon ngadto sa 21st-century nga pagkat-on pinaagi sa mga programa ug mga solus­yon nga nagsuporta sa bag-ong learning ecosystem.