Globe, Lynk nagkahiusa alang sa mas kusog nga signal coverage

Gipalapdan sa Globe ang ilang pakig-alayon sa satellite-direct-to-phone (sat2phone) nga kompanya sa Lynk, pinaagi sa paglunsad og live customer pilot program aron susihon ang potensyal sa serbisyo sa komunikasyon sa satellite-direct-to-phone sa mga lagyo nga lugar sa Pilipinas.

Ang pagpirma sa bag-ong kasabutan nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang paingon sa pagpauswag sa koneksiyon ug paghimo sa komunikasyon dinhi sa nasod, ilabi na sa mga lugar nga wala pa naabtan ug kulang ang serbisyo nga nadawat.

Ang kolaborasyon nagsugod sa buwan sa Hunyo 2024 ug molungtad hangtod sa Hunyo 2025, diin gilauman nga adunay live pilot trial launch ning tuiga.

Mogamit ang programa sa Lynk’s Low Earth Orbit (LEO) satellite constellation aron mohatag og SMS, IP messaging apps, ug emergency alerts sa mga rehiyon nga wala pay tradisyunal nga terrestrial network coverage.

Naglakip kining mga rehiyon sa mga layo nga lokasyon nga adunay mga kliyente sa Globe enterprise ug mga pasilidad sa gobyerno, apil na ang mga destinasyon sa turismo, diin limitado o dili kasaligan ang cellular coverage.

Tinguha sa Globe nga unang sulayan ang serbisyo sa Zambales, Pangasinan, Siargao, ug Leyte.

“In line with our goal of empowering Filipinos through digital technology, we are looking for a solution to bring life-enabling connectivity to as many Filipinos as possible. Through this satellite-direct-to-phone service, we ho­pe to provide access wherever our customers are, connecting the unconnected through disruptive technology,” matod ni Senior Director ug Head of Network Strategy and Innovations Gerhard Tan.

Niadtong tuig 2022, ang Globe mipirma og Non-Commercial Memorandum of Understanding (MoU) uban sa Lynk aron magpahigayon og Proof of Concept (PoC) testing alang sa Satellite-Direct-to-Phone (sat2phone) Service gamit ang low earth orbit satellites sa mga lugar nga kuwang og signal sa Bataan. Kining PoC malampusong nahuman niadtong Pebrero 21, 2023.

Atol sa onsite testing, ang Globe ug Lynk malampusong nakapadala ug nakadawat og SMS notifications, naka-send og mga mensahe gawas sa test location, ug naka-broadcast og emergency alerts pinaagi sa Low Earth Orbit satellite gamit ang standard nga mobile phones.

Nahitabo kini sulod sa acceptable limits, ug nakahatag og dakong paglaum ang kinatibuk-ang resulta.

Isip parte sa kolaborasyon, lantawon usab sa Globe ug Lynk ang mga rota sa maritime, lugar nga perming apektado sa kalamidad, mga pangisdaan, ug uban pang mga lugar nga nanginahanglan pa og mas maayong konektibidad, pinaagi sa pagpalapad sa solusyon sa komunikasyon.

Ang inisyatiba mogamit og tipikal nga mobile phones sa mga kustomer nga misalmot sa pilot testing.

Pinaagi sa mga natigom nga datos sa customer behavior, makakuha ang Lynk og mahinungdanong pagsabot nga pweding magamit aron pagdisenyo sa mas maayong komersyal nga produkto nga motugma sa mga dynamic sa pagpahigayon sa komunikasyon gamit ang satellite-direct-to-phone.

Gisiguro sa Globe nga ilang tumanon ang ilang saad sa paghatag og serbisyo sa komunikasyon ngadto sa mas daghang mga Pilipino, kutob sa ilang mahimo.

Sa paggamit sa gahom sa satellite technology, andam ang Globe nga usbon ang konektibidad aron paghi-usa ug mahimong mas duol ang mga tawo. / PR