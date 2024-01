Globe mi-sponsor og special screening sa Tzu Chi scholars

Wa pa sukad makasud sa sinehan ang 22-anyos nga si Michelle Camus. Kutob lang siya sa pagtan-aw og mga salida sa telebisyon.

Si Camus usa sa 69 ka mga scholar sa Tzu Chi Foundation nga giatiman sa usa ka full cinematic nga kasinatian nga giorganisae sa Hapag Movement sa Globe, uban sa suporta gikan sa We Are Ayala Business Club - Cebu (WAABC-Cebu).

Nalingaw ang scholars sa pribadong screening sa pinakabag-o nga musical comedy sa Disney Animation nga “Wish” niadtong Disyembre 12 sa Ayala Malls Central Bloc.

Usa kini ka pangandoy nga natuman alang sa mga iskolar, tanan nga mga estudyante sa mga klase sa humanities ubos sa Tzu Chi, taliwala sa pagpatuman sa mga kauban sa Hapag Movement.

Dili lang kay nakatan-aw sila sa salida sa usa ka pribadong screening sa usa sa labing komportable nga mga sinehan sa Ayala Cinemas, nalingaw sab sila sa mga makalingaw nga dula, premyo, pagkaon, ilimnon ug uban pang surpresa.

“For me it’s a great privilege. Bihira lang maka-join lalo sa ganitong pagkakataon, especially with scholars of Tzu Chi Foundation and together with the Hapag Movement. We’re so blessed. And hopefully marami pang matulungan ang Hapag at napaka-blessed namin sa taon ngayon dahil isa kami sa naimbita sa araw na ito,” matod ni Shyrwin Rondina, usa usab sa scholars nga gidapit sa screening.

Si Mariel Ybañez, Certified Commissioner sa Tzu Chi Foundation Cebu, niingon nga “kining mga kalihukan makatabang sa atong mga scholar nga makakat-on pa bahin sa kinabuhi pinaagi sa mga salida. Sa Tzu Chi, gitudloan namo sila og mithi ug pinaagi niining salida nga “Wish,” daghan silag makat-unan.”

Sa espisyal nga screening, si Patrick Gloria, Globe Group Vice President for External Affairs, nakigsulti sa mga iskolar bahin sa Hapag Movement ug nagpasalamat kanila. / PR