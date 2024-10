Globe midaog sa 2024 ASEAN Innovation Business Platform

Nakadaog ang Globe sa 2024 ASEAN Innovation Business Platform (AIBP) Enterprise Innovation Award sa kategoriya nga Data ug AI diin nahimong usa sa duha ra ka mananaog gikan sa Pilipinas.

Ang entry sa Globe nga Next Best Offer (NBO) solution, usa ka AI-powered nga machine learning engine, milabaw sa tanang mga submission.

Ang NBO nakapausab sa personalized nga marketing pinaagi sa paggamit sa labing bag-ong teknolohiya diin in-house nga gi-developed sa ana­lytics team sa kompanya.

Kini nga AI-driven nga inobasyon naggamit og reinforcement learning aron susihon ang gatusan nga mga kinaiya sa customer behavior.

Pinaagi sa pagproseso ning mga hiyas, ang NBO nag-customize sa marketing messages ug mga tanyag aron mohaum sa real time nga panginahanglan sa matag indibidwal nga nag-maximize sa may kalabutan sa matag interaksyon.

Ang maong plataporma nakahatag na og talagsaong resulta nga nagpakita sa liderato sa Globe sa sektor sa telco sa Pilipinas.

Nisaka kini og 304% nga efficiency kumpara sa tradisyonal nga mga pamaagi sa retention campaigns samtang niabot sa 317% ang pagsaka sa accep­tance rates sa upsell campaigns.

“This award underscores Globe’s dedication to harnessing advanced technology to serve our customers better. The NBO platform allows us to offer timely and relevant content, ensuring that we stay responsive to the changing needs of our subscribers. We remain committed to innova­ting and leading in the digital space, particularly how we engage with our customers,” matod sa Globe President ug CEO Ernest Cu.

Ang kalampusan sa Globe sa AIBP nagpakita sa forward-thinking approach sa kompanya ngadto sa customer-centric nga digital transformation.

Sa market capitalization nga US$5.3 bilyon ug sobra sa 59.5 milyon nga mobile subscri­bers sa tibuok Pilipinas, ang Globe nagtakda sa sumbanan alang sa inobasyon sa lokal nga industriya sa telecom.

Ang AIBP Enterprise Innovation Awards usa ka tinuig nga kalihokan nga nag-ila sa mga organisasyon sa Southeast Asia sa ilang mga groundbreaking nga proyekto sa digital transformation.

Karong tuiga, ang kompetisyon adunay 113 ka submissions gikan sa publiko ug pribadong sektor sa Southeast Asia diin 56 ka proyekto ang napili isip mga finalist.

Sobra sa 40% sa submissions adunay AI o machine learning components nga nagpakita sa nagkadako nga papel sa mga teknolohiya sa negosyo.

Ang paglambo sa generative AI nipukaw sa mga dis­kusyon bahin sa potensyal nga aplikasyon ug mga benepisyo sa AI sa lainlaing industriya sa rehiyon.

Ang seremonya sa awards nahi­tabo sa AIBP Conference and Exhibition sa City of Dreams Manila.

Ang conference nagpasa­bot sa mahinungdanon nga progreso sa digital landscape sa nasod samtang gihisgutan ang mga hagit nga nasinati sa lokal nga mga negosyo ug mga organisasyon sa pampublikong serbisyo sa pag­hangop sa digital transformation nga gisuportahan sab sa Department of Information and Communication Techno­logy (DICT) ug sa Department of Science and Technology (DOST). / PR