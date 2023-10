Globe mihakot og 9 ka awards sa HREA 2023

Ang Globe midominar sa HR Excellence Awards (HREA) 2023 nga adunay kinatibuk-­ang siyam ka awards, lakip ang lima ka gold, nga nagpalig-on sa iyang HR powerhouse dili pang dugay.

Ang Globe nakadaog og gold sa mosunod nga kategoriya: Employer of the Year, Excellence in Employee Engagement, Excellence in Digital Transformation, Excellence in Use of HR Tech, ug Excellence in Learning and Development.

Gawas sa gold nga nahakot, ang kompaniya mikuha usab og tulo ka silver awards alang sa Excellence in HR Communication Strategy, Excellence in HR Innovation, ug Excellence in Corporate Wellness. Nakuha usab niini ang usa ka Bronze for Excellence in Women Empowerment Strategy.

Ang HREA usa ka internasyonal nga programa nga giorga­nisar sa Human Resources On­line nga nakabase sa Singapore, usa ka nanguna nga internasyonal nga organisasyon nga nagpa­sidungog sa mga inila nga kompaniya sa Pilipinas, Singa­pore, Malaysia, Hong Kong, In­do­nesia, ug Thailand nga adu­­nay talagsaong trabaho sa pa­kiglambigit sa mga empleyado.

Si Renato Jiao, Chief Human Resource Officer sa Globe, nii­ngon nga ang siyam ka mga pasidungog sa Globe Group nagpakita sa dalaygon nga mga gawi sa kompanya isip amo.

“We are thankful to Human Resources Online for these honors that recognize the tireless work of our HR team, who is unwave­ring in advocating for our people. These wins, which cover the many facets of HR work, prove how deeply we care for our people. We are ever more inspired to keep chan­ging the game!” matod ni Jiao.

Gipasidunggan sa HREA ang labing maayo sa klase nga mga HR team ug indibidwal alang sa ilang trabaho nga gipatuman sa tibuok nga gimbuhaton sa HR. Ang awards nagtumong sa paghiusa sa mga talento sa HR nga mga propesyonal isip usa ka pwersa aron kampeyon ang dalan sa unahan.

Kini usab ang bugtong HR awards sa rehiyon nga gisusi sa mga kauban sa usa ka hurado sa mga tinahod nga HR practitioners ug mga lider sa pang­hunahuna nga nagtakda sa labing taas nga mga sumbanan.

Sa miaging tuig, ang Globe gideklarar nga kinatibuk-ang mananaog sa Pilipinas sa HREA tungod kay nakakuha kini og unom ka citations alang sa dalaygon nga employer.

Ang Globe nahimong unang organisasyon sa Pilipinas nga gipasidunggan sa titulo human nakadawat og tulo ka gold awards alang sa Employee Engagement, COVID-19 Response, ug Employer of the Year. Giha­tagan usab kini og Silver Award para sa HR Communication Strategy ug Bronze Award a­­lang sa Crisis Management and Recovery.