Globe mipalig-on alang sa turismo sa Mactan island

Ang Globe nagpalig-on sa pagkakonektado sa nag-uswag nga isla sa Mactan, Cebu pinaagi sa pagbutang og unom ka bag-ong cell towers sa Lapu-Lapu City, nga estratehikong gipahimutang aron mapalambo ang lokal nga turismo ug mapauswag ang panginabuhi ug kalidad sa kinabuhi sa mga residente.

Ang dugang nga mga pasilidad naghatag og mas paspas, mas kasaligan nga internet access sa lima ka barangay.

Kini nagpalig-on sa digital backbone sa highly urbanized city, nga nailhan sa mga luxury resorts, daghang serbisyo nga sektor, ug ingon nga gateway sa Cebu pinaagi sa Mactan-Cebu International Airport.

Pinaagi sa mga bag-ong tore, ang Globe nagtinguha sa pagpalambo sa lokal nga pag-uswag ug pagpalambo sa digital nga kasinatian sa mga lokal ug mga turista.

"We are proud to bring better connectivity to Mactan with the installation of these new cell towers. We believe that reliable connectivity is essential for economic progress and community well-being,” matod ni Joel Agustin, Globe SVP and Head of Network Planning and Engineering.

BRGY. PUNTA ENGAÑO

Ilado sa iyang malinawon nga mga baybayon ug five star hotels ang Brgy. Punta Engaño, nga adunay 12,000 ka residente kinsa nakasinati og problema sa hinay nga signal strength, ilabi na sa baybayon.

Ang bag-ong tore nagseguro sa kusog nga koneksiyon, nga nagpaayo sa digital nga palibot para sa mga lokal ug turista.

Ang mga residente ug bisita makatagamtam na sa seamless internet access, nga nakahatag og mas sayon nga connection samtang nag-enjoy sa natural nga kaanyag sa lugar.

BRGY. BASAK

Pinaagi sa duha ka bag-ong cell towers, ang Globe nagtubag sa mga panginahanglan sa usa sa mga labing daghang populadong lugar sa Lapu-Lapu nga adunay kapin sa 71,990 ka residente. Ang cell sites sa Brgy. Basak gipahimutang sa estratehikong mga lugar aron mapauswag ang konektibidad para sa mga eskwelahan, negosyo, ug residential areas.

Ang unang tore, nga nahimutang duol sa mga townhouse ug mga institusyon sa edukasyon, naghatag sa mga estudyante ug faculty sa kasaligan nga internet alang sa online classes ug research.

Ang ikaduhang tore, nga nahimutang duol sa usa ka shopping mall ug daghang negosyo, nagsiguro nga ang mga residente ug bisita adunay access sa kusog nga konektibidad sa mga bustling commercial zones.

BRGY. BANKAL

Sa Brgy. Bankal, ang Globe nagpatik sa usa ka bag-ong tore aron magpahimulos sa 22,863 ka residente.

Kini nga tore nagtabon sa mga hinungdanon nga lugar sama sa Bankal Barangay Hall, Mactan-Cebu International Airport, Camellia Homes, Noah Stone and Spa Resort, Airworks Aviation Academy, ug ang MEZ2 Estate.

Ang pagpaayo sa koneksiyon sa mga lugar nagpasabot nga ang mga lokal ug bisita makatagamtam sa seamless nga digital nga kasinatian, diin nagpalambo sa turismo ug lokal nga panginabuhi.

BRGY. MARIGONDON

Ang bag-ong tore sa Brgy. Marigondon nakahimo sa pagpauswag sa konektibidad para sa 25,584 ka residente.

Naglakip sa mga lugar sama sa Bayswater Homes Clubhouse ug daghang sitios, kini nga tore nagdala sa kusog nga network coverage sa komunidad.

Ang mga residente maka­paabot sa pagpaayo sa internet access, nga nag-suporta sa personal ug propesyonal nga mga kalihokan.

BRGY. SUBABASBAS

Sa Brgy. Subabasbas, ang bag-ong cell tower sa Globe gipahimutang sa estratehikong lugar sa Mactan Circumferential National Road, nga naghatag benepisyo sa hapit 8,000 ka residente ug daghang mga turista.

Kini nga lugar, nga nailhan sa relaxing nga mga hotel ug resorts ug kahimtang sa mga eskwelahan, karon nakasinati ug dagkong pagpaayo sa konektibidad.

Ang mga bisita makatagamtam sa uninterrupted mobile services samtang nag-explore sa lokal nga mga atraksyon.

Ang mga estudyante mahimong makabenepisyo usab gikan sa mas maayong learning environment pinaagi sa paspas nga internet access. / PR