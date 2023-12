Globe miputol sa 154K ka SIM tungod sa spam

Ang Globe miputol sa laing record-high sa fraud-linked SIMs sa unang siyam ka bulan sa tuig pinaagi sa Stop Spam reporting portal niini.

Naobserbahan niini ang usa ka makapakurat nga pagsaka sa gidaghanon sa mga SIM gikan sa ubang mga network nga gigamit sa spam ug scam nga mga kalihokan.

Gibabagan sa Globe ang kinatibuk-ang 154,569 ka SIM sa unang siyam ka buwan sa tuig, lakip ang 148,515 gikan sa ubang network nga na-blacklist, ug 6,054 gikan sa kaugalingong network nga na-deactivate.

Kini nagrepresentar sa usa ka taas nga pagsaka gikan sa kinatibuk-ang 35,558 nga blacklisted ug na-deactivate nga mga SIM sulod sa samang panahon sa miaging tuig.

Mamatikdan, ang mga black­listed nga SIM - nga nagla­kip sa mga numero gikan sa ubang mga network - misulbong karong tuiga nga adunay 148,515 sa ka­tapusan sa Septiyembre, usa ka pagtaas sa labaw sa 667.8% gikan sa parehas nga panahon sa miaging tuig sa 19,343.

Samtang, ang gidaghanon sa Globe SIMs nga na-deactivate tungod sa fraud links mikunhod, gikan sa 16,215 sa unang siyam ka bulan sa 2022, ngadto sa 6,054 sa samang tulo ka quarter, usa ka 62.66% nga pagkunhod.

“With our proactive efforts via our Stop Spam portal bolstered by the SIM Registration Law, we were able to block a new record high in SIMs linked to fraud. Through collaboration and use of technology, we are gaining headway against these criminals,” matod ni Anton Bonifacio, Chief Information Security Officer sa Globe.

Ang kompanya namuhunan pag-ayo sa state-of-the-art nga mga sistema alang sa pag-ila ug pagbabag sa spam. Naggasto kini og US$20 milyon sa Security Ope­rations Center, nga nagtrabaho sa tibuok adlaw aron masala ang dili gusto nga mga mensahe, lakip ang app-to-person ug person-to-person SMS gikan sa internasyonal ug lokal nga tinubdan.

Giawhag sa Globe ang mga kustomer sa pagpadayon sa pagtaho sa mga kadudahang mensahe gikan sa wala mailhi nga mga nagpadala sa ilang #StopSPAM portal.