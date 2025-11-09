Globe mitabang, mihatag libreng serbisyo sa mga naapektuhan sa Bagyong Tino

Nagpadayon ang Globe sa paghatag og tabang ug serbisyo sa mga komunidad nga grabe nga naapektuhan sa Bagyong Tino pinaagi sa paspas nga pag-ayo sa ilang network ug pag-abli sa daghang Libreng Tawag, Libreng Charging, ug Libreng WiFi (LTLCW) sites sa mga lugar sa Visayas ug Mindanao.
Sumala sa kompanya, hingpit na ang pagbalik sa serbisyo sa Palawan samtang 97.5 porsiyento na ang na-restore sa Visayas.
Lakip sa mga probinsiyang adunay kompleto na nga koneksiyon mao ang Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Capiz, Eastern Samar, Guimaras, Northern Samar, Siquijor, Negros Oriental, ug Iloilo.
Ang mga teknikal nga team nagpabilin gihapon sa ubang dapit aron maseguro ang hingpit nga koneksiyon.
Aron makatabang sa mga residente, giablihan sa Globe ang daghang LTLCW sites lakip na ang Talisay City National High School, Consolacion Municipal Building, ug Liloan Municipal Plaza sa Cebu. Gihatagan sab og Libreng Charging sites ang mga lugar sama sa Danao, Buenavista, ug Bacolod.
Sa laing bahin, pinaagi sa Brigadang Ayala ug Ayala Foundation Inc., gipadayon ang relief distribution sa mga naapektuhan sa Talisay, Cebu City, ug Negros Occidental diin kapin sa 2,000 ka pamilya ang nakadawat og pagkaon ug tabang.
Padayon ang koordinasyon tali sa Globe ug mga lokal nga kagamhanan aron mahatagan og dugang suporta ang mga komunidad nga nagpadayon sa pagbangon human sa bagyo. / PR