Globe nagpalapad sa network: 352 Cell towers ug dul-an 2K LTE sites sa 2024

Nagpadayon ang Globe sa pagpalapad sa ilang network infrastructure sa tibuok nasod diin nagtukod og 352 ka cell towers ug nag-upgrade sa 1,942 ka existing mobile sites ngadto sa LTE technology sa unang bahin sa 2024.

Ang tumong ning pagpalapad sa network mao ang pagpalambo sa serbisyo sa mobile ug data speeds aron mahatagan og kasaligan nga koneksyon ang mga Pilipino.

Gawas sa mga kabag-uhan sa mobile network, ang Globe nakahimo usab og mga kausaban sa fiber infrastructure niini.

Ang kompaniya nagtukod og 39,880 ka fiber-to-the-home (FTTH) lines gikan Enero hangtod Hunyo ning tuiga diin nagpalapad pa sa coverage sa high-speed fiber internet.

Ang plano sa pag-rollout karong tuiga mao ang ma-maximize ang paggamit sa existing fiber inventory sa Globe subay sa pagkunhod sa cash Capital Expenditure (Capex) allocation.

Kining mga paningkamot sa Globe dili lang limitado sa urban centers tungod kay nakahatag kini og koneksyon sa kapin sa 500 ka Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDAs) isip kabahin sa pagtabang sa pagtabok sa digital divide.

Pinaagi sa pagkonekta sa mga layo nga komunidad, matabangan ang mga residente sa pag-access sa online services, educational resources, ug economic opportunities nga limitado kaniadto tungod sa geographical barriers.

"We believe that every Filipino deserves access to reliable communication services. We’re here to empower them with the tools they need to thrive in a digital world,” matod ni Joel Agustin, Head of Service Planning and Engineering sa Globe.

Ang estratehiya sa pagpalapad sa network sa Globe milambo sukad sa 2023 diin naglihok sa pag-optimize sa mga pamuhunan sa network imbes nga magpadayon sa opportunistic capacity expansion. Kini nga estratehiya nakahatag og positibong resulta nga nagtugot sa mobile leader sa pagbalik sa sustainable Capex levels nga dili magkompromiso sa kalidad o kapasidad sa network.

Ang mga paningkamot sa kompaniya nahiuyon sa misyon niini sa pagpauswag sa digital infrastructure sa nasod ug pagsuporta sa mga inisyatibo sa gobyerno aron mapalambo ang koneksyon sa tibuok nasod ug mapauswag ang kalidad sa kinabuhi. / PR