Globe nagtukod og mga bag-ong site sa Visayas

Gipalapdan sa Globe ang iyang network infrastructure sa Kabisay-an pinaagi sa pagtukod og 303 ka bag-ong cell sites ug nag-upgrade sa 1,756 ka mga site ngadto sa 4G LTE nga teknolohiya sa 2023 aron suportahan ang pagtubo sa sa rehiyon nga gipalihok sa lig-on nga sektor sa industriya ug serbisyo.

Ang pagpamuhunan sa Globe sa Kabisay-an tukma sa panahon ug nahiuyon sa mga tumong sa ekonomiya sa gobyerno ug agenda sa Digital Philippines.

Ang mga pagpauswag sa imprastraktura sa telecom mahinungdanon alang sa lugar, nga nagsilbi nga sentro nga sumpay tali sa Luzon ug Mindanao.

Ang datos nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority (PSA) sa Disyembre 2023 nagpakita sa padayon nga pag-uswag sa ekonomiya sa rehiyon gikan sa 2022.

Ang Lapu-Lapu City labing paspas nga mitubo sa 13.2 porsiyento, samtang ang ubang mga nag-unang siyudad sa Mandaue ug Cebu City miuswag sa 9.0 porsiyento ug 8.4 porsyento, matag usa, mas taas kay sa rehiyonal nga aberids nga 7.6 porsiyento.

Si Joel Agustin, SVP ug Head sa Network Planning and Engineering sa Globe, niingon nga ang padayon nga pagtukod sa kompaniya sa Kabisay-an nagtumong sa pagtabang sa mga industriya ug komunidad nga makab-ot ang labing maayo nga pagtubo.

“As we continue to reinforce our network’s presence in the Visayas, we are keenly aware of the region’s economic significance and its burgeoning industries. Our focus is to ensure that our services bolster its robust economic activities and support its communities effectively. These improvements are not just about meeting current demands but are also a step towards preparing for future challenges and opportunities,” matod ni Agustin.

Ang Globe nigasto og US$1.3 bilyunes sa capital expenditure sa miaging tuig nga adunay 91% nga alokasyon aron mapausbaw ang data infrastructure sa tibuok nasod.

Ang Globe nakahimo og dagkong mga lakang sa pagpalapad sa iyang kapabilidad sa network nga adunay kinatibuk-ang 1,217 ka nationwide builds.

Nahiuyon kini sa dili matarug nga dedikasyon sa kompaniya aron mapausbaw ang koneksiyon ug mahatag ang hapsay nga pag-access sa mga digital nga serbisyo ug solusyon alang sa mga kostumer niini.

Nagdugang sa bag-ong site build, ang Globe nihimo og dakong pag-upgrade sa kasamtangang imprastraktura niini, uban sa deployment sa 8,226 ka network enhancements ngadto sa 4G LTE technology sa tibuok nasod, pagsiguro nga ang mga kustomer makasinati og kasaligang serbisyo ug koneksyon.

Gawas sa regular nga pagtukod sa network, ang Globe nagpadayon sa pagpalapad sa iyang network, lakip na ang paggamit sa green network solutions, eco-friendly batteries ug renewable power sa high-energy facilities.

Ang mga kalihukan sa network sa Globe sa Kabisay-an maoy usa ka testamento sa kalig-on ug pagkamapasibo niini.

Ang pagpamuhunan dili lamang nagpakita sa iyang pagsalig sa rehiyon kondili sa tumong usab niini sa paghatag og dalan alang sa mas konektado ug bag-ong kaugmaon sa Pilipinas. / PR