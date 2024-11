Globe, pag-uswag sa permit processing pinaagi sa EO 32, mihangyo sa uniform LGU Standards

Nakita sa Globe ang dakong pag-uswag sa pagpatuman sa Executive Order No. 32 (EO 32), nga nagtala og 20% nga pag-uswag sa pagproseso ug pag-isyu sa mga permit gikan sa 2022 ngadto sa tungatunga sa 2024.

Kini nga mga kalambuan hinungdanon sa Globe’s 5G ug fiber infrastructure expansion nga nagtubag sa nagkadako nga panginahanglan sa nasod alang sa barato, kasaligan, ug accessible nga koneksyon.

Gikan sa 2021 hangtod sa unang tungang bahin sa tuig, ang Globe nakatukod na og kapin sa 4,000 ka cell towers, ug naka-deploy og kapin sa 3 ka milyon nga fiber-to-the-home lines.

“We are grateful for the government’s efforts to streamline the permitting process. In particular, we commend the President for issuing Executive Order No. 32, which has helped speed up the issuance of permits,” matod ni Michelle Ora, Vice President ug Head Strategic Partnerships and Programs sa Globe.

Sa bag-ohay lang nga 2024 Ease of Doing Business Convention nga gipangulohan sa Anti-Red Tape Authority (ARTA), gihisgutan sa Globe ang panginahanglan alang sa daghang mga local government units (LGUs) nga makanunayon nga mag-apply sa mga streamlined nga proseso ubos sa EO 32 aron mas mapalapad ang potensyal niini nga mamenusan ang kahasol sa pagkuha sa gikinahanglang mga permit.

Ang mga padayon nga hagit sama sa kakulang sa implementasyon sa Electronic Business One Stop Shop (eBOSS), nagkalainlaing requirements, ug ordinansa sa pipila ka LGUs nakapahinay sa pagtukod sa mga tower sa ubang mga lugar ug nakapataas sa mga gasto tungod sa dugang nga bayad ug dugay nga proseso sa pag-apruba.

Uban sa pag-establisar sa uniform standards, gihisgutan sa Globe ang kamahinungdanon sa pagtangtang sa sobra nga bayad ug requirements aron makahatag og mas suportado nga palibot alang sa pagdaghan sa telco infrastructure.

We are committed to working with the government and other stakeholders to address these challenges. We believe that by working together, we can create a more conducive environment for telco builds. This will help ensure that more Filipinos have access to affordable and reliable telecommunications services,” dugang ni Ora.

Ang EO 32 nagtugma sa panan-aw ni Presidente Marcos alang sa usa ka digitally connected nga Pilipinas nga nagpalig-on sa kapasidad sa mga telco nga maabot ang mas daghang komunidad ug negosyo sa tibuok nasod.

Ang mga siyudad sa Antipolo sa Rizal, Bacoor sa Cavite, Calamba sa Laguna, ug mga siyudad sa Metro Manila sama sa Marikina ug Navotas nag-una sa pagpakita og example sa ilang “one-stop-shop” (OSS) nga proseso sa negosyo nga pag-abruba dili na kinahanglan mokuha pa ang telco og permiso.

Ang mga siyudad sama sa Mandaluyong, Manila, ug Bacolod nagpadayon usab sa pagpadali sa proseso pinaagi sa pagwagtang sa pipila ka mga kinahanglanon nga clearance.

Aron mapalig-on ang epektibong pagpatuman sa EO 32, ang Globe nihimo og dugang onboarding ug engagement workshops uban sa mga LGU ug homeowners’ associations (HOAs) sa tibuok nasod.

Kini nga mga sesyon sama sa mga gipahigayon sa ARTA, nagtumong sa pagpalawom sa pagsabot sa EO ug paghatag og gibug-aton sa mahinungdanong papel sa telecom infrastructure sa pagpalambo sa komunidad.

Ang Globe nagpadayon sa ilang pakigtambayayong sa ARTA, LGUs, ug uban pang mga lider sa industriya aron makonektar ang matag Filipino ngadto sa mas lig-on, mas kasaligan nga telecom network nga magdugtong sa digital divide, ug paghatag og gahom sa mga komunidad sa tibuok nasod. / PR