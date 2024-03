Globe submarine cable segment

Dakong kalamboan sa pagpalapad sa network, gi-activate sa Globe ang usa ka bahin sa Philippine Domestic Submarine Cable Network (PDSCN) gikan sa Luzon ngadto sa Mindanao nga nagtimaan sa pagsugod sa on-ground connections aron makaalagad sa mas daghang kustomer.

Ang bahin sa Globe sa PDSCN Express Route gisiga niadtong Pebrero 5, nga nag­langkob sa mosunod:

Lucena City, Quezon

Boac, Marinduque

Calatrava, Tablas Island, Romblon

Roxas City, Capiz

Placer, Masbate

Palompon, Leyte

Mactan, Cebu

Talisay City, Cebu

Tagbilaran City, Bohol

Cagayan de Oro City, Misamis Oriental

“The activation of the PDSCN Express Route marks another milestone in our journey towards providing inclusive connectivity across the archipelago, especially in underserved and unserved areas.,” matod ni Joel Agustin, Globe SVP and Head of Network Planning and Engineering.

Dugang ni Agustin, ang Globe nakakompleto na usab sa 90% sa cable landing stations sa tibuok kapupud-an ubos sa $150-million subsea cable project.

Ang mga estasyon sa lan­ding sa kable mahinungdanon nga mga punto sa landing alang sa ilawom sa dagat nga fiber-optic nga mga kable, nga nagpadala sa daghang mga datos sa internet sa mga kada­gatan.

Ang PDSCN, ikaupat nga domestic submarine backbone sa Globe, makatabang sa pagpausbaw sa koneksyon aron mapalambo ang kasinatian sa kustomer alang sa mga kliyente sa panimalay ug negosyo.

Usa ka hiniusang proyekto sa Globe, Eastern Communications, ug InfiniVAN Inc., ang PDSCN naglangkob sa kinatibuk-ang gilay-on sa kable nga 2,500 kilometros, ang labing taas nga matang niini sa nasod.

Nagsugod kini sa Subic Bay, Zambales, niadtong Hulyo 2022 ug nagbutang og mga kable sa 24 ka bahin nga adunay total nga 33 ka landing sites nga nagkonektar sa Luzon, Visayas, ug Mindanao.

Ang pagduso sa kompanya alang sa usa ka #1stWorldNetwork agi’g suporta sa mga katuyoan sa pagbag-o sa digital sa gobyerno aron mapaayo ang koneksyon sa tibuok nasod. / PR